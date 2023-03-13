Экс-глава Мюнхенской конференции призвал создать контактную группу по мирному урегулированию в Украине: что предлагает

Бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по мирному урегулированию войны в Украине, которую развязала Россия. Она смогла бы "сформировать ядро или хотя бы часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Кремля.

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Такое мнение 76-летний немецкий дипломат высказал в колонке для газеты Tagesspiegel. Он отметил, что в группу могли бы войти США, Великобритания, Франция и Германия, другие страны Евросоюза и НАТО, а также ООН.

"Формирование группы необходимо, чтобы предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", – заявил Ишингер.

Политик убежден, что группа по мирному урегулированию должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел стран. В частности, решать вопросы разведения сил или создания бесполетных зон.

"Но речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", – указал он на то, что могло бы стать равносильным "капитуляции ВСУ".

Напомним: Вольфганг Ишингер был главой Мюнхенской конференции по безопасности с 2008 по 2022 год. В 2020-м его внесли в черный список сайта "Миротворец" – за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора РФ против Украины, а также манипулирование общественно значимой информацией.

Поводом для этого стал документ, в котором предлагалось создать так называемую дорожную карту по изменениям" в введенных против России санкциях и "возобновить сотрудничество ЕС с Россией" в ряде областей, вывести переговоры о прекращении огня на Донбассе на уровень "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия и Франция).

Доклад был удален с сайта конференции. В статье на "Миротворце" отмечается, что Вольфганг Ишингер был соавтором документа и совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Кремле выдали новые циничные заявления в контексте развязанной против Украины войны. Так, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о "неизбежном" возобновлении отношений Украины и РФ.

В то же время глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил о невозможности провести с Киевом переговоры относительно окончания войны. Причиной тому он назвал якобы позицию украинской стороны.

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