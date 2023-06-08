Багато було розмов про можливість підриву Каховськоі ГЕС - ця проблема достатньо багато обговорювалась.

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Відомі і не дуже відомі експерти переконували в неможливості підриву греблі Каховської ГЕС і приводили, як вони думали, переконливі обґрунтування неможливості здійснення такого відвертого терористичного акту.Здавалося б, як можна вчинити такий акт екологічної катастрофи. Це - акт проти людяності.Але, усі помилились. Путін переступив останній поріг, який його з’єднував з цивілізованим світом і поставив себе поза межами законів.Путін, з цього часу - терорист. І для нього немає значення вчинити екологічну катастрофу чи ядерну.Для нього і видресерованого ним "руського народу" це не становить будь-якої проблеми.Це - варвари, яким не повинно бути місця на землі разом з цивілізованими народами і країнами.За деякими міжнародними нормами такий зухвалий терористичний акт, який вчинив путін руками своєї озброєної орди, можна прирівняти до застосування зброї масового знищення, оскільки та шкода, яка вже спричинена мирному населенню і довкіллю - їх характер і масштаби, співрозмірні з наслідками застосування тактичної ядерної зброї. І не одного заряду.Тверезо думаючі люди вже давно попереджали, що путін не зупинеться від застосування тактичної, а може і стратегічної ядерної зброї і для нього не існують будь-які морально-політичні чи будь-які інші застереження.Путін - ворог людства.

Він є реальною загрозою усього живого на планеті.

Це потрібно чітко усвідомити усім лідерам найбільших країн світу. Якщо хтось думає, що путін знищить Україну, а усі інші не постраждають - це величезна помилка. Спочатку він знищить Україну, а потім й увесь світ!!!

Путін, вчинивши такий зухвалий терористичний акт проти людяності, фактично розв’язав собі руки, хоча вони і не були ніким йому зв’язані, до застосування ялерної зброї.

Він перейшов останню межу. І тепер життя на планеті під реальною загрозою.

Ніхто не сумнівався у тому, що путінські сподвижники будуть цинічно і нахабно брехати, відволікаючи увагу світу від цієї трагедії і перекладаючи свою вину на Україну.

Це відверта брехня і ніхто не повинен звертати на неї увагу.

Головне завдання путіна полягає у тому, що давайте створимо міжнародну комісію яка буде з’ясовувати причину цієї катастрофи. Що тут з’ясовувати.

Це - терористичний акт, який вчинений окупантами за прямою вказівкою путіна. Наступним кроком може бути ядерна катастрофа під виглядом аварії на ЗАЕС.

Я не буду аналізувати можливі наслідки такої аварії, вони вийдуть далеко за наслідки застосування тактичної ядерної зброї.

Хочу звернути увагу на те, що путін може штучно створити умови для такої техногенної катастрофи, яка буде носити глобальний характер.

Спеціалісти прямо попереджають, що катастрофа на ЗАЕС може бути аналогічна тій, що відбулася на японській Фукусіма1.

Але, на Фукусіму 1 був удар природної стихії, і руйнування реактора відбулося через допущені помилки при конструкції охолодження цього реактора. Але, що це змінює.

Мені випала можливість в 2012 році на першу річницю цієї трагедії побувати як в зоні відчуження навколо атомної стації, так і безпосередньо на самій станції Фукусіма 1. Ми були безпосередньо біля зруйнованого реактора і бачили все, що залишилось і від реактора, і взагалі від атомної електростанції Фукусіма 1. Істотно постраждала уся станція, але зруйнований був лише один енергоблок, який був найближче до океану.

Катастрофа величезних масштабів. Але, що там Фукусіма1, у нас під боком Чорнобильська АЕС.

Якщо повернутись до наслідків аварії на Фукусіма 1, то вони не можуть йти в будь-яке порівняння з тими наслідками, які буде мати Європа і світ в результаті ядерної катастрофи Запорізької АЕС. Вони навіть на теоретичному рівні не співрозмірні з тими наслідками, до яких може призвести аварія на ЗАЕС, але не тільки Україні, а величезним територіям в Європі і світі. За попередніми оцінками японських фахівців аварія на Фукусімі 1 спричинила шкоду більш ніж на 140 млрд. доларів. І це була лише попередня оцінка.

Сподівання на ООН чи МАГАТЕ - марні. Це безпорадні і абсолютно не ефективні міжнародні структури, які не стільки стримують ядерний шантаж путіна, стільки його заохочують до божевільних вчинків, оскільки не здатні припинити його ядерні погрози.

Екологічна і техногенна катастрофа на Каховській ГЕС показала, що час переговорів, пропозицій, умовлянь путіна пройшов. Потрібні рішучі і ефективні засоби в боротьбі з цим міжнародним терористом.

Цивілізовані країни мають достатньо засобів і можливостей, щоб не допустити чергової катастрофи, яку вчинить божевільний маньяк. Але тепер вже ядерної катастрофи, яка за своїм характером і наслідками може стати глобальною ядерною катастрофою.

Пора діяти! Час пішов!