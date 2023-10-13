Американскому Конгрессу должны сказать: УТИ-УТИ! То есть: Украина! Тайвань! Израиль!

С идеей единого пакета помощи сразу трём жертвам оси зла (Тайвань — жертва потенциальная) выступил лидер республиканского меньшинства в Сенате Макконнелл, и собственно в верхней палате Конгресса у данного объединённого законопроекта были бы реальные шансы на прохождение: глава Сената — вице-президент Харрис, а в самом Сенате — за такую помощь выступает большинство обеих фракций. Так что всё упирается в палату нижнюю.

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Но в Палате представителей ситуация, как известно, гораздо сложнее. Дело в том, что политики заигрались в политику.

После того, как демократы не дали решающих голосов относительно, как выяснилось, умеренному Маккарти для сохранения поста спикера, в ту же игру стали играть теперь уже республиканцы и не хотят выносить на голосование проекты законов, для принятия которых им могут понадобиться "враждебные" голоса, то есть голоса демократов.

Здесь, конечно, многое зависит от будущего спикера палаты, но и при его выдвижении республиканцы руководствуются тем же безответственным принципом, затягивая таким авантюрным подходом петлю на шее Конгресса.

В то же время иногда американский политикум внезапно достигает и неожиданного консенсуса — например, объединившись (вместе, кстати, с правительством Израиля) вокруг того, чтобы упорно не замечать непосредственной роли Ирана и мордора в подготовке вторжения в Израиль ХАМАСа, — дабы не дать [фаль]старт Третьей мировой войне.

То же единство, однако, должно быть в таком случае и в отношении обратной стороны этого незамечания всего очевидного: поскольку реально в подстрекательстве палестинских боевиков со стороны россии и Ирана никто не сомневается, как и в роли во всём этом хитровыхитренных китайцев, возникает просто необходимость замены открытой войны против всей оси, начинаемой "сейчас и сразу", эффективным противостоянием этой оси, включая упреждающее, — через своевременную помощь без явной эскалации.

Лучшая реализация этой стратегии — помощь всем троим сразу, что демонстрирует твёрдость и решительность вместо странной избирательности, да и электорату объяснить такой единый подход (в предупреждении очередной мировой войны!) значительно легче, чем голосования по принципу "этому дала, этому дала, а этой не дала".

Так что шансы есть, всё зависит от степени [без]ответственности конгрессменов.

(Маленький пример — чтоб никто не думал, будто я утрирую взаимосвязь войн и возможность их перерастания в войну глобальную. Многие эксперты сходятся во мнении о том, что если, скажем, Израиль в случае непосредственного вступления в войну против него Ливана и/или Ирана (что отнюдь не исключается) сбросит в ответ атомные бомбы соответственно на Бейрут и/или Тегеран (что уже обсуждается), то россия почти тут же, вдохновлённая примером, сбросит бомбы на Киев и/или другой крупный украинский город.

Кстати, именно сейчас кндр, полностью контролируемая Китаем, пригрозила нанести удар по американскому авианосцу.)

И есть ещё один (совсем уже уникальный) повод для достижения взаимопонимания в Конгрессе — двухпалатном и двухпартийном.

Как никогда, велика вероятность того, что реально руководить Главной страной мира станет вице-президент: если победит Байден, то следует иметь в виду его возраст, а если победит Трамп, который, к слову, не так уж и моложе, то он может угодить ещё до этого в тюрьму, откуда и будет управлять государством — фактически формально, ибо многие (возможно, почти все!) функции будет вынужден передать вице-президенту.

При этом ни Байден, ни Трамп особой тщательности в выборе своих вице не демонстрируют: Камала Харрис для Украины, конечно, несопоставимо лучше, чем потенциальная кандидат от Трампа Кристи Ноэм, но Харрис почти ничем себя не проявила, а Ноэм проявила, но так, что лучше бы не проявляла.

В любом их этих двух персональных случаев вся надежда будет на знаменитую американскую систему сдержек и противовесов, то есть на Конгресс, а он всё чаще оказывается в полуразобранном состоянии и далеко не факт, что его довыборы (они будут вместе с выборами президентскими) ситуацию изменят, причём что изменят её именно к лучшему.

Роль Конгресса растёт с каждым днём. В мире нарастает глобальное противостояние Добра и зла. Президент будет или стар, или староват и в тюрьме. А конгрессмены играют в своё детское политиканство, думая не о стране и мире, а о шпильках в адрес другой партии.

Помощь тем, кто на передовой в борьбе с мировым злом, должна объединить и Америку, и её представителей на Капитолийском холмике. А то плохо потом будет всем.

Да выполнит Главная страна мира свою миссию. Миссия проста: помочь Украине — и Украина спасёт мир. Пусть будет Америка великой, если ещё не расхотела, и — слава Украине!