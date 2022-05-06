Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он призвал французского лидера не вести переговоры с Россией на ее условиях.

Об этом сообщил сайт государственного сектора Великобритании gov.uk. Отмечается, что Джонсон позвонил Макрону, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах.

В ходе разговора лидеры обеих стран единодушно осудили смертоносную глупость Путина и договорились более тесно координировать поддержку Украины, а также меры по изоляции России.

Борис Джонсон рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей убежденностью в том, что Украина победит, если ей будет оказана необходимая военная помощь.

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Он призвал Эммануэля Макрона воздержаться от каких-либо переговоров с Россией на условиях, подтверждающих фальшивый нарратив Кремля о вторжении. В то же время он подчеркнул, что решение об уместности таких переговоров за остается украинским правительством.

Как известно, Макрон с Путиным не проводили переговоры с момента раскрытия преступлений российской армии в украинской Буче.

Однако президент Франции все же позвонил по телефону Путину 3 мая и два часа с ним говорил. Темой разговора была война в Украине и эвакуация людей из заблокированного Россией украинского Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции. Во втором туре президентских выборов он победил кандидатку от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Победу Макрон одержал с показателем в 58,55% голосов.

Американские журналисты считают, что переизбрание Макрона во второй срок стало ударом для президента РФ Владимира Путина. Диктатор, по всей видимости, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.