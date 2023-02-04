Джонсон отправился в США, чтобы обсудить с американскими политиками поддержку Украины. Видео

В столицу США Вашингтон прибыл бывший глава британского правительства Борис Джонсон. С руководством Соединенных Штатов экс-премьер Британии будет говорить об усилении военной помощи для Украины, которая более 11 месяцев противостоит полномасштабному вторжению России.

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На своем канале в Twitter в пятницу, 3 февраля, Джонсон опубликовал видео, в котором рассказал, что прибыл в Америку. Он подчеркнул, что для победы над диктатором Владимиром Путиным Киев должен получить все необходимое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джонсон также подчеркнул, что США уже сделали многое для помощи Украине и должны продолжать эту тенденцию.

"Соединенные Штаты сделали много, поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить и сказать: "Боже, храни США", – говорится в подписи к видео.

Британский политик сказал, что поражен тем, как республиканцы и демократы проявили солидарность в вопросе военной поддержки для Украины. Джонсон отметил, что Запад должен дать украинской армии все виды вооружения и сделать это нужно в кратчайшие сроки.

Накануне Джонсон снова призвал западных союзников Украины предоставить все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Запад не должен бояться ядерной риторики кремлевского диктатора Владимира Путина.

Политик подчеркнул, что украинской армии нужно предоставлять все средства для войны, включая истребители F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км. Вашингтон передаст противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS.

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