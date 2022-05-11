Джонсон: нападение РФ на Украину закончило эпоху, продолжавшуюся после 'холодной войны'

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после того, как страна-агрессор Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины, ситуация в Европе изменилась кардинально. Кроме того, по мнению политика, российская агрессия стала концом эпохи, которая продолжалась после "холодной войны".

Об этом Джонсон сказал на брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду, 11 мая, передает издание Yle. Он высказал мнение, что вторжение РФ в украинское государство изменило формулу европейской безопасности и будущее Европы.

"Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", – отметил глава британского правительства.

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Джонсон также подчеркнул, что своим визитом в Хельсинки он хотел показать, что его страна готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае кризиса или нападения.

Ранее стало известно, что Великобритания согласилась дать гарантии безопасности Швеции и Финляндии. На фоне растущих угроз в регионе со стороны России между государствами было подписано соглашение. В гарантиях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также укрепление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.

Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Украины, к которому в режиме онлайн подключился и Джонсон заявил, что Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины, внедряя тотальные санкции против России, содействуя расследованиям военных преступлений оккупантов и повсеместно выражая нам свою поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонсон обратился к украинскому народу и заявил, что уверен в победе Украины, как никогда раньше. Он выразил восхищение украинцами и подтвердил непреклонную поддержку.