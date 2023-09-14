Джонсон: Киев – фантастический город, я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите!

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он приятно поражен Киевом и его жителями. Он также пожелал победы Украинцам.

Об этом Джонсон сказал в интервью Дмитрию Гордону, которое состоялось во время проходившего в украинской столице саммита YES. Кроме того, он рассказал о своем знакомстве с мэром столицы Виталием Кличко.

Отвечая на вопрос о том, хотел бы ли Борис Джонсон прогуляться по улице в Киеве, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал: "Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте так же. Мы также будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит".

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Он также рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко и что думает о его работе в должности мэра Киева.

"Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи", – отметил британский экспремьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Джонсон посетил Национальный университет имени Ивана Франко во Львове, где получил высшее звание почетного доктора. Звание ему было присвоено еще в октябре 2022 года, но свой диплом он забрал только сейчас.

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