Некоторые существующие мифы очень удивительны именно потому, что в них верят. Даже не знаю, есть ли у них заказчик. Просто — так почему-то сложилось общественное мнение. Кстати, международное.

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1. Насчёт российской оппозиции в изгнании. И где? И кто? Разбросанные по миру критики режима, иногда тусующиеся вместе, и то не все, совершенно разрозненные, как бы изредка ни кучковались, и не являющиеся способными хоть на какое-то реальное единение — ну хотя бы чтобы выбрать из себя общего лидера, на которого можно будет поставить и самой этой якобы оппозиции, и главное — Западу.

Кто должен из них выбрать главного? Цивилизация? ОК, выберет. На него поставит и начнёт раскручивать. Но где гарантия, что остальные за ним потянутся? Причём за идею, а не за ресурсом! Получается, Запад должен и выбрать, и профинансировать, и продвинуть, и заменить им путина, а потом предъявить ещё на утверждение так называемому российскому народу. А остальные, скорее всего, будут ему только мешать.

Это — оппозиция???

Это конструктор для Байдена "Сделай сам". Из этого разбросанного по всему свету говна он должен слепить пулю и выстрелить ею в пуйло. Пока каждый из этих разрозненных мудозвонов гордо будет повторять любимую мантру — "Ну что мы можем?"… ОК, ничего, все уже поняли. Но даже выбрать из своей среды вожака, за которым пойдут остальные, они и то не в состоянии. Нет никакой российской оппозиции. Есть миф о ней.

2. О зерновом соглашении. Трудноразрешимость кризиса во многом надумана и никак не объясняет непринятия возможных решений проблемы.

Скажу пару умных слов: франко порт отправления — FAS (франко вдоль борта судна). Именно на этих условиях известный политолог и просто умница Николай Давыдюк предлагает Украине отправлять зерно Китаю и Турции, чтобы не зависеть от желания мордора участвовать в зерновой сделке. Данные условия означают, что Украина выполнила свои обязательства по поставке уже в момент погрузки продукции на корабль в украинском порту (например — Измаиле), где и происходит юридический переход собственности, а дальше начинается ответственность покупателя, то есть это зерно уже не украинское, а китайское или турецкое. И пусть россия думает, обстреливать ли ей китайское/турецкое зерно на китайском/турецком корабле!

А китайцы с турками пусть уже сами продают остальным.

Я ничего от себя не добавляю, просто ретранслирую и продвигаю великолепную идею — с параллельным удивлением: а почему этого не делается???

Происходит пробой этап? ОК, подождём не пробного — настоящего. Здесь, по крайней мере, шансов больше, чем на объединение русского изгнания. Там, боюсь, ставить придётся не на "оппозицию", а на "элиты".