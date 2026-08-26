«Думаю, Путин меня не любит»: Келлог объяснил, почему Россия начала наносить удары по Украине во время его визитов

Ранее Россия не наносила удары по Украине во время визитов бывшего специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, однако во время его последней поездки ситуация изменилась. Среди возможных причин этого — негативное отношение российского диктатора Владимира Путина к американцу и изменение его статуса после завершения работы в американском правительстве.

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Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал Кит Келлог. Он отметил, что после завершения государственных полномочий является частным лицом, а также обратил внимание на свое взаимное негативное отношение к главе Кремля.

Почему изменилась ситуация

Во время беседы журналистка напомнила Келлогу, что в Украине его в свое время в шутку называли "ПВО". Это связано с тем, что во время его предыдущих визитов в украинские города российские войска не наносили ударов.

Однако во время последней поездки ситуация была иной — Россия продолжала атаковать Украину. Бывший спецпредставитель связал это, в частности, со своим нынешним статусом.

"Думаю, Путин меня не любит, и я его тоже не люблю. И думаю, то, что я теперь частное лицо, человек, не работающий в правительстве, наверное, тоже на это влияет", — сказал американец.

В то же время Келлог предположил, что таким образом российский диктатор мог пытаться послать определенный сигнал. При этом он уверен, что Москве не удастся достичь поставленной цели.

"Он не побеждает, он проигрывает. Он пытается сломить волю людей, но это не сработает", – заявил он.

Келлог об отношении к Путину

Американец отметил, что не слишком переживает по поводу того, что именно о нем думает российский президент. По его словам, для него важнее иметь возможность находиться в Украине и помогать ей, когда это возможно

В то же время американец подчеркнул, что негативно относится к Владимиру Путину.

"На очень личном и профессиональном уровне я его не люблю, и он не любит меня", – добавил Келлог.

Напомним, Кит Келлог прибыл в Украину 21 августа накануне Дня Независимости. Он посетил Одесский морской торговый порт, где ознакомился с последствиями российских обстрелов и работой украинских портов в условиях войны.

Как писал OBOZ.UA, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Китом Келлогом. Они обсудили усиление российских ударов по Украине и укрепление украинской ПВО, в частности защиту от баллистических ракет.

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