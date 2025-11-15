'Думал, что у меня очень хорошие отношения с Путиным': Трамп сделал новое заявление о завершении войны и сообщил о потерях сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончание войны в Украине стало не слишком легкой задачей для него. Однако американский лидер надеется, что ему таки удастся дойти до мирного урегулирования.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу GB News. Глава Белого дома добавил, что за последний месяц на фронте погибло 25 тыс. военных.

Трамп назвал войну в Украине кровавой бойней

"Я урегулировал восемь войн и мне осталась одна. И знаете, говорят, что за последний месяц между двумя странами погибло 25 000 солдат. Почти поровну с обеих сторон... Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что был уверен в "очень хороших отношениях" с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я думал, что это будет моя легкая задача. Я решил некоторые войны, которые длились в одном случае 32 года, в другом 36 лет. Знаете, и я это сделал, уладил их за какие-то два дня, я очень этим горжусь", – рассказал президент США.

В частности, он взял в качестве примера конфликт между Индией и Пакистаном, отметив, что именно отказ США от заключения торговых соглашений и введение тарифов помогло решить вражду между странами.

"Я ввел тарифы, и за 48 часов я это уладил. И это большое дело, но я делал это восемь раз. Единственное, чего я еще не сделал это Россия и Украина. Эта война никогда не должна была начаться, это кровавая бойня, там очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой. Это произойдет, надеюсь скоро", – заявил Трамп.

Он добавил, что сейчас Вашингтон осуществляет давление на Москву "через Индию и нефть, потому что когда Россия продает нефть, у них есть деньги действовать".

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США почти исчерпали арсенал доступных целей для введения новых масштабных санкций, направленных против РФ. По его словам, у Вашингтона осталось мало значимых рычагов для введения новых более сильных санкций.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, больше не грозит мировой войной. Он в очередной раз подчеркнул, что ему удалось остановить восемь войн и урегулирование девятой является следующим его шагом.

