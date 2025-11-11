"Я остановил восемь войн, девятая впереди": Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не угрожает мировой войной
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, больше не угрожает мировой войной. Он снова акцентировал на том, что ему удалось остановить восемь войн и урегулирование девятой является следующим его шагом.
Об этом американский лидер рассказал во время встречи с журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что теперь Америка не тратит деньги, чтобы финансировать Украину.
Что сказал Трамп
"Когда ты президент, ты должен следить за миром, иначе тебя втянут в проблемы, в мировую войну. Думаю, если бы я был президентом, во-первых, эта война никогда бы не произошла, и если бы я не был президентом – эта война могла бы привести к третьей мировой. Этого уже не произойдет", – заверил Трамп.
Также американец в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена, назвав его "ужасным".
"Мы могли бы иметь мир в огне, где войны легко дойдут до наших берегов. У нас был ужасный президент – и мы получили Россию, Украину и другие катастрофы", – сказал глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что США больше не помогают Украине финансово, а взамен получают деньги за поставки вооружения через НАТО. Он заверил, что ему под силу закончить эту войну.
"Я остановил восемь войн, и девятая впереди. Думаю, я разберусь и с другой. Посмотрите, какой ущерб Россия, Украина нанесла нам как стране, то есть мы потратили 350 млрд долларов. Мы больше не тратим никаких денег, теперь они платят нам через НАТО. Я заставил НАТО поднять взносы с 2 до 5%, это очень важно", – подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп объяснил, почему отменил встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. По его мнению, Россия пока не готова останавливать войну, хотя и несет значительные потери. По его словам, Москва теряет около 7000 солдат в неделю, "гораздо больше, чем Украина", но при этом продолжает боевые действия.
Как писал OBOZ.UA, в то же время Трамп заявил, что не исключает встречи с российским диктатором Путиным в Будапеште, отметив, что "всегда есть шанс, очень хороший шанс".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!