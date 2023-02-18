Путин не остановится, Украину нужно поддерживать всеми возможными способами, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на планах захватить Украину. Вероятно, в Кремле могут задумывать агрессию и против других государств.

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Чтобы этого не допустить, нужно помочь Киеву выстоять всеми возможными способами – военной, экономической, гуманитарной поддержкой. Об этом Дуда сказал во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на просторах Мюнхенской конференция по безопасности. Выступление Дуды опубликовали на его официальной Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Польский лидер отметил, что без поддержки Запада Киев не сможет бороться с российской агрессией. По его словам, с началом полномасштабного вторжения России в Украину изменился мир и архитектура его безопасности.

На Земле не будет мира, если Россия завоюет Украину, поэтому Киев нужно поддерживать как можно больше.

"У меня нет сомнений, что Россия не остановится на Украине. Киев нуждается в еще большей поддержке со стороны Запада", – сказал он.

Также Дуда заявил, что экономическое сотрудничество Россией невозможно.

"Мы не принимаем это. Вот почему мы вместе. Поэтому Североатлантический альянс и Европейский союз продемонстрировали единство перед лицом этой агрессии, что для меня, как для непосредственного соседа Украины, президента Республики Польша, является чрезвычайно важным вопросом. Сегодня мы всеми силами поддерживаем украинцев. Я хотел бы поблагодарить всех, кто осуществляет эту поддержку для Украины", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуда заявил, что в случае прямого нападения России на его страну военизированный ответ последует немедленно. Это является следствием членства в Североатлантическом альянсе.

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