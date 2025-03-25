'Достигнут большой прогресс': Трамп оценил 'глубокие дискуссии' между США, Украиной и РФ в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии. По его словам, "достигнут большой прогресс" в переговорах с Украиной и Россией о мирном урегулировании войны.

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Об этом Трамп заявил на брифинге во вторник, 26 марта. Несмотря на разногласия в позициях Киева и Москвы, президент США оценил переговоры очень положительно.

Трамп рассказал, что США проводят "глубокие дискуссии" с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

"Мы добились большого прогресса в украинском вопросе. Мы ведем углубленные переговоры с Россией и Украиной, и они продвигаются гладко. Россия и Украина договорятся о прекращении огня в Черном море, – отметил президент США.

Он также добавил, что другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга прекращения огня.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, один из главных результатов переговоров Украины, Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде во вторник, 26 марта – это прекращение огня по энергетике. Такая остановка огня может быть уже вскоре.

Как сообщал OBOZ.UA, у России и Украины есть разное видение в том, когда начинается перемирие в Черном море. За режим тишины в акватории Кремль требует снятия санкций. Украина выступила против этого. Поэтому было опубликовано два разных коммюника.

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