"Самый отвратительный эпизод": Джонсон резко высказался о саммите на Аляске

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске одним из самых отвратительных эпизодов международной дипломатии, ведь российскому диктатору фактически предоставили сцену для пропаганды. В то же время, по его словам, встреча показала: Путин не хочет мира, и единственный путь к нему – усиление давления Запада на Москву.

Такое мнение Джонсон высказал в статье для британской газеты The Daily Mail. "Это самый отвратительный эпизод во всей безвкусной истории международной дипломатии, но он дал Трампу этот важный урок", – говорится в заголовке материала.

Тошнотворное зрелище

По словам Джонсона, было тошнотворно видеть, как Путину аплодируют на красной дорожке в США.

"Было тошнотворно наблюдать за его ухмылкой, напоминающей Голлума, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, которых, как я могу вспомнить, пригласили прокатиться на заднем сиденье президентского лимузина", – написал он.

Джонсон добавил: его шокировало то, что Путину предоставили "американскую площадку для его лжи о причинах войны" против Украины – страны, которая в 2014 году, когда он впервые напал на нее, не представляла никакой угрозы для России.

"Слушая его елейную и утомительную предсказуемость, с которой он пытался одновременно польстить и скрытно унизить Дональда Трампа, я чуть не поперхнулся. Держу пари, вам тоже хотелось – а ведь большинство из нас даже не украинцы. Представьте себе, каково это – быть одним из тех героев, сражающихся в блиндаже под Покровском за свободу своей страны, и слышать, как президент США – по должности капитан команды Свободного мира – называет Путина "боссом", – написал экс-премьер Британии.

Джонсон призвать подумать о "десятках тысяч украинских вдов и сирот", "о искалеченных и изувеченных", о мирных жителях Украины, живущих каждый день и каждую ночь "в страхе перед путинскими бомбами и ракетами, которые продолжают падать, несмотря на то, что так называемые переговоры проходили на Аляске".

"Это был отвратительный момент, потому что Путин – военный преступник, чья постоянная ложь, притворство и агрессия прямо аналогичны Гитлеру. Иногда приходится слышать, что цель Белого дома – "остановить смерть" или "остановить убийства" в Украине, как будто в этом виноваты обе стороны. Какая чушь. Кровь каждого россиянина, погибшего в этом конфликте, – на руках Путина. Кровь каждого украинца, погибшего в этом конфликте, – на руках Путина", – заявил он.

Он подчеркнул, что трагедия в Украине – это вина одного человека, поскольку не было бы кровопролития, если бы не "высокомерие, глупость и фундаментальный просчет" Путина.

"Вот почему было так тяжело видеть Путина, гордо расхаживающего на саммите на Аляске. Вот почему это событие казалось таким неприятным", – пишет Джонсон.

Встреча на Аляске была необходимой

И все же, продолжил он, эта встреча, "конечно же, была оправданной и даже необходимой".

Ведь как бы ни было тошнотворно, Трамп поступил правильно, встретившись с Путиным, потому что, хотя миллионы украинцев с ужасом наблюдали за торжественной реабилитацией российского тирана, они также смотрели на это с надеждой, отмечает Борис Джонсон.

Трамп был и остается прав, пойдя на риск, поскольку президент США знает, что однажды Путин действительно заключит сделку.

"Его позиции в Москве гораздо слабее, чем кажется. Российская экономика начинает трещать по швам под бременем войны. Безработица растет, растут инфляция и процентные ставки. Путин стал свидетелем того, как один из его крупнейших потребителей нефти – Индия – внезапно и неожиданно оказался под вторичными санкциями Трампа, а агентство Bloomberg сообщает о признаках того, что индийские покупатели углеводородов уже отворачиваются от России", – говорится в статье.

Но самое главное, по словам Джонсона, то, что Путин по-прежнему не может и не будет сломлять дух сопротивления украинцев.

Саммит показал, что Путин не хочет мира

Времена для защитников Украины сейчас действительно очень тяжелые, и ценой титанических усилий и потерь Путину удалось добиться небольших успехов на востоке – театрально приуроченных к саммиту на Аляске, указал экс-премьер Британии.

Он напомнил, что успехи россиян вновь были остановлены воинами Украины, и по состоянию на середину августа "хваленое масштабное российское летнее наступление 2025 года еще не состоялось, не говоря уже о том, чтобы увенчаться успехом".

"Трамп был абсолютно прав, увидев шанс на мир и поняв, что он прав, желая его заключить. Он один из тех, кто, как и Бенджамин Франклин, считает, что никогда не было хорошей войны или плохого мира, и в этом он прав. Но наблюдателям этого саммита было ясно – и я думаю, что это было совершенно ясно и американским переговорщикам в зале, – что Путин не хочет мира, и уж точно не на тех условиях, которые могли бы принять как США, так и Украина", – указал Джонсон.

Любой, кто работал с Трампом и знает его настроения, мог сказать, что эта встреча не увенчалась успехом. Заявленный обед так и не состоялся.

Никаких ожидаемых обсуждений нового многообещающего торгового партнерства между США и Россией или сотрудничества в Арктике не последовало.

Вместо этого саммит резко и на несколько часов раньше времени завершился совершенно бессмысленной пресс-конференцией, на которой Трамп – что необычно – не ответил на вопросы прессы.

В чем ценность провала на Аляске

Встреча была ценна лишь в том смысле, что на Аляске Трамп столкнулся с реальностью лицом к лицу – по сути, Путин хочет контролировать Украину и вновь сделать ее вассальным государством Москвы, говорится в статье Джонсона.

Политик добавил, что стремление украинцев имеет долгосрочную поддержку западных демократий "и, что особенно важно, самого Трампа и, конечно же, Мелании Трамп, первой леди, которая играет все большую роль в формировании мышления своего мужа".

"Риелтор Трамп обнаружил, что дело не в недвижимости. Не в географии или территории. Дело в судьбе. Речь идет о праве украинцев выбирать свою судьбу как свободной и независимой европейской нации. Это значит, что война не закончится, пока Путин не признает правду: он проиграл битву за судьбу Украины", – заявил он.

Борис Джонсон добавил, когда Путин "примет духовную истину, очевидную для любого, кто посещает Украину, – тогда у нас будет мир".

"Честно говоря, сомневаюсь, что Дональду Трампу понравятся сегодняшние заголовки мировых новостей. Не думаю, что ему понравится мысль о том, что Путин его превзошел, что Трамп расстилал красную дорожку перед изгоем – и потратил огромный политический капитал – и ничего не получил взамен. Провал на Аляске, по моему мнению, укрепит его растущую убежденность в том, что единственный способ исправить ситуацию – усилить давление на Путина", – считает он.

По словам Джонсона, никто на самом деле не ожидал, что Трамп введет вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, – "и тем не менее он это сделал".

"А как насчет Великобритании? А как насчет Европы? Когда же мы наберемся смелости сделать то же самое? Это наш континент. Мы постоянно требуем лидерства от Америки, но, получив его, у нас даже не хватает смелости последовать ее примеру. Однажды эта война закончится миром, который защитит свободу Украины; но, как сказал Трамп на Аляске, европейцам – во главе с Великобританией – придется активизироваться", – резюмировал бывший премьер Великобритании.

