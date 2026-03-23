'Достигли консенсуса': в Раде определились, будут ли выборы в Украине во время войны

20 марта Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко принял участие в круглом столе по подготовке к первым послевоенным выборам. Мероприятие состоялось в Украине при участии представителей власти, ЦИК и международных организаций, где обсудили законодательные наработки и ключевые вызовы организации голосования.

Видео дня

Об этом заявил сам Александр Корниенко во время круглого стола "Подготовка к первым национальным послевоенным выборам в Украине: вызовы организации и законодательные наработки". Он отметил, что работа происходит открыто и при участии широкого круга экспертов и партнеров.

"Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения", – сказал он.

Обсуждение сложных вопросов

Во время мероприятия презентовали результаты работы тематических подгрупп, которые занимаются различными направлениями подготовки выборов. Речь шла об администрировании выборов и инфраструктуре, участии украинцев за рубежом, реализации избирательных прав военнослужащих, а также вопросах внутренне перемещенных лиц и территорий, находящихся под оккупацией или вблизи фронта. Отдельно рассматривали критерии безопасности, без которых проведение выборов просто невозможно.

Корниенко подчеркнул, что дискуссии не закрыты и не фрагментарны. По его словам, впереди еще много работы, в частности по обеспечению голосования для военных и граждан за рубежом. Он также обратил внимание на необходимость найти эффективные механизмы, которые позволят провести выборы полноценно после завершения войны.

Ключевые решения и планы

Важнейшим результатом обсуждения стал консенсус относительно того, что во время действия военного положения выборы проводить нельзя. Вместе с тем рабочая группа уже готовит законодательные предложения для послевоенного периода.

Отдельным направлением остается вопрос выборов в Верховную Раду и финансирование будущих избирательных процессов. После завершения работы тематических подгрупп планируется заседание по выполнению обязательств в сфере евроинтеграции. Там должны зафиксировать состояние выполнения Украиной соответствующих норм в части избирательного права и определить дальнейшие шаги.

Участие в круглом столе приняли представители парламента, органов власти, Центральной избирательной комиссии, международных организаций и экспертной среды. Среди них – Елена Кондратюк, Елена Шуляк, Роман Лозинский, Виталий Безгин, Тамила Ташева и Алина Загоруйко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!