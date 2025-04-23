США должны решиться на план Б: Чалый описал самый реалистичный сценарий завершения войны в Украине

Американская администрация должна решиться на альтернативную стратегию – поддержку Украины и давление на Россию. В случае ослабления международной поддержки мир может скатиться к так называемому перемирию — временному прекращению огня, которое, как показывает опыт, только откладывает новый виток войны.

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Об этом заявил Валерий Чалый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в интервью OBOZ.UA в рамках проекта "Орестократия". Он отметил, что сейчас можно выделить два основных сценария завершения войны – оптимистичный и реалистичный.

Оптимистический сценарий подразумевает укрепление обороны, усиление армии и экономики, привлечение еще большей поддержки от партнеров и изнутри страны.

"Ведь сейчас нагрузка легла на определенную группу людей из исполнительной власти, возглавляемой президентом, даже парламент несколько вне процессов, тем более оппозиция и экспертная среда. Усиление позволит говорить о плане мира, уже, на мой взгляд, где-то в конце года. Это оптимистический сценарий, еще неделю назад я бы на него не обратил внимание", – объяснил Чалый.

Реалистичный же сценарий – куда менее утешительный. Если партнеры снизят поддержку, а изоляция России ослабнет, такая ситуация может привести к так называемому "перемирию" – временному прекращению огня. Речь идет не о настоящем мире, а о паузе, которая, как показывает история, чаще завершается новой волной насилия со стороны РФ.

"Резкое ослабление поддержки партнеров, уныние в том, что Украина есть какие-то шансы дальше держать оборону. Плюс намерение Дональда Трампа "выйти" из Европы, вывести американскую армию; ослабится изоляция России, частично снимутся санкции. Это привело бы к промежуточному поражению, я бы сказал, в войне. Это реалистичный сценарий, генерирующий так называемое перемирие. Хотя, по сути, в британском варианте "ceasefire" – это поближе к сути ожидаемых событий – прекращение огня на какой-то период, на 30 дней, к примеру. Этого хотел и Дональд Трамп, чтобы его аплодировали ему за то, что он это сделал. А что там дальше, уже не столь важно. Главное – прекратить огонь на 30 дней. В истории есть примеры, когда после подобного "ceasefire" начиналось обсуждение мирного плана как единственного реального выхода. В то же время, есть очень много других примеров, когда период покоя подходил к концу и война продолжалась дальше. С Россией постоянно было именно так. Из РФ только у Украины было более 25 попыток прекращения огня. Весь мир видит это "частичное перемирие": трагедия Сум, перед этим – Кривой Рог, Днепр…" – подчеркнул он.

Дипломат считает: если США и союзники не хотят, чтобы 2025 год превратился в еще один год бесконечного конфликта, наступил момент решительных действий. США должны принять четкое решение – переходить в "план Б", включающий усиление военной помощи Украине и наращивание санкций против России. Иначе Кремль продолжит шантажировать мир.

"Значит, американская администрация должна определиться: идти ли по плану Б, усиливая Украину, наращивая санкции против РФ, чтобы заставить кремль к миру. Только принуждение к миру здесь сработает, я очень надеюсь, что на Россию начнут давить. Мир находится в фазе исчерпывания иллюзий по поводу московского "миротворчества" и перехода уже к реалиям, а они таковы: в последующие месяцы будут интенсивные боевые действия. И это корреспондируется с историей: мир наступает не тогда, когда все говорят о нем, а после фазы интенсивной войны, когда стороны исчерпали свои силы", – резюмировал посол.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

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