В Госдепе сказали, может ли соглашение о безопасности с США заменить для Украины членство в НАТО

Соединенные Штаты Америки рассматривают соглашение в сфере безопасности с Украиной, как часть пути Киева к членству в НАТО. Однако этот документ не является заменой для вступления Украины в Североатлантический Альянс.

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Об этом сказал заместитель спикера Государственного департамента Штатов Ведант Пател на брифинге в понедельник, 1 июля. По его словам, двустороннее американско-украинское соглашение рассматривается в качестве дополнительного инструмента, чтобы обеспечить "мост" для североатлантической интеграции Украины.

О том, что такой "мост" необходим Киеву на этом пути ранее говорили и государственный секретарь США Энтони Блинкен, и президент Джо Байден, отметил Пател.

"Вы видели, как государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важно, чтобы был мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение в сфере безопасности не является заменителем этому членству Украины в Альянсе", – отметил представитель администрации США.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей Североатлантического альянса.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне Украина не услышит конкретных дат вступления в Североатлантический альянс. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в НАТО.

Как известно, лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно будет действовать десять лет. В двустороннем соглашении идет речь о безопасности, направленной на укрепление обороны Украины от российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности, что является положительным сдвигом, однако эти соглашения не имеют статуса закона в каждой из стран-партнеров. Поэтому любое из государств-подписантов может просто отказаться от их выполнения, сказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

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