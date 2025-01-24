"Войну в Украине не удастся завершить просто, пока цены на нефть в мире остаются высокими," – 47-й президент США.

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Цели Дональда Трампа отчётливо просматриваются через его заявления и это форсирование поставленных целей. Причём, первая его цель, давление на Китай, будет реализована параллельно с целью завершения войны в Украине, посредством давления на россию.

Да, это не неторопливый и неповоротливый Джозеф Байден и его отображение в юбке – Камала Харрис. Дональд Трамп говорит с путиным языком ультиматумов, причём угрожая напрямую Китаю.

Я уже пояснял, что высказывания Дональда Трампа относительно Гренландии и Панамского канала это выдавливание Китая из зоны интересов США. Но Китаю может быть предложена сделка, которая очень сильно не понравиться россии, и от которой Пекин не сможет отказаться, чтобы сохранить свою Поднебесную в состоянии тихой гавани.

Но вот вопрос нефти – это энергетическая экспансия США. И Трамп не будет отказываться от поставленной цели, не при каких обстоятельствах, поэтому сначала обвал рынка нефти, а потом уже разговор с россией. И даже в случае выхода на контакт Кремля, обвал всё равно будет происходить.

Как там в своё время сказал путин "Нравится не нравиться…"