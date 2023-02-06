''Должны знать, чтобы быть украинцами'': Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень обязательных для аттестации предметов. Она подчеркнула, что историю необходимо знать для того, чтобы быть украинцами.

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Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook. Она также обнародовала скрины сообщений, распространяемых через телеграмм-каналы по законопроекту 8228-1.

Как известно, Верховная Рада проголосовала этот законопроект за основу и его должны усовершенствовать. Ранее Минобразования инициировало исключение истории Украины из перечня обязательных предметов для аттестации.

"Да, фракция Порошенко за то, чтобы история Украины была обязательным предметом. Да, фракция "ЕС" за то, чтобы украинская молодежь знала, почему сегодня война на полях Украины и как много столетий азиатская московия пытается завладеть Украиной", - отмечает Сюмар.

"Мы за то, чтобы украинцы понимали причинно-следственные связи в общественных отношениях, потому что все имеет свое начало и свои причины. И так, с 2014 года ребята в АТО просили меня больше книги из … истории. В том числе Донбасса. Чтобы понимать , почему они умирают за эту землю…", – отмечает народный депутат.

"Я понимаю попытки нивелировать украинскую историю от екатерины и ленина. Но сейчас это делает украинский министр Шкарлетт, который такими попытками вполне может считаться российским агентом. Поэтому верните во ВНО историю Украины. Мы должны ее знать в совершенстве. Чтобы быть украинцами", – убеждена. Виктория Сюмар.