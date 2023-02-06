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"Должны знать, чтобы быть украинцами": Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО

Глеб Иванов
Новости политики
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'Должны знать, чтобы быть украинцами': Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень обязательных для аттестации предметов. Она подчеркнула, что историю необходимо знать для того, чтобы быть украинцами.

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Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook. Она также обнародовала скрины сообщений, распространяемых через телеграмм-каналы по законопроекту 8228-1.

Как известно, Верховная Рада проголосовала этот законопроект за основу и его должны усовершенствовать. Ранее Минобразования инициировало исключение истории Украины из перечня обязательных предметов для аттестации.

''Должны знать, чтобы быть украинцами'': Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО
''Должны знать, чтобы быть украинцами'': Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО

"Да, фракция Порошенко за то, чтобы история Украины была обязательным предметом. Да, фракция "ЕС" за то, чтобы украинская молодежь знала, почему сегодня война на полях Украины и как много столетий азиатская московия пытается завладеть Украиной", - отмечает Сюмар.

"Мы за то, чтобы украинцы понимали причинно-следственные связи в общественных отношениях, потому что все имеет свое начало и свои причины. И так, с 2014 года ребята в АТО просили меня больше книги из … истории. В том числе Донбасса. Чтобы понимать , почему они умирают за эту землю…", – отмечает народный депутат.

"Я понимаю попытки нивелировать украинскую историю от екатерины и ленина. Но сейчас это делает украинский министр Шкарлетт, который такими попытками вполне может считаться российским агентом. Поэтому верните во ВНО историю Украины. Мы должны ее знать в совершенстве. Чтобы быть украинцами", – убеждена. Виктория Сюмар.