'Должны вернуть всех наших людей из российской неволи': Зеленский отметил команду, которая занимается обменом военнопленных. Видео

В знаменательный день, 6 мая, когда из российского плена вернулись еще 45 защитников Мариуполя, глава государства Владимир Зеленский отметил работу команды, занимавшейся их освобождением. Он похвалил их за эффективную, сложную дипломатическую работу и заверил, что все, кто по-прежнему остается в казематах противника, обязательно будет дома.

Видео дня

Об этом украинский гарант заявил в ходе своего традиционного обращения к нации, которое транслировал его Офис. Для самого Зеленского это важнейшее государственное задание, потому что для Украины важен каждый ее гражданин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня же нашей команде удалось вернуть из российского плена еще 45 наших воинов. 42 защитника Украины и три защитницы. Они все защищали "Азовсталь". Нацгвардейцы. 35 рядовых и сержантов, десять – офицеры. Мы должны вернуть и вернуть всех наших людей из русской неволи! Я благодарю нашу команду, которая занимается обменами. Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Лубинец. Спасибо, ребята!", – обратился к участникам обмена политик.

Также Зеленский напомнил, что сегодня Украина чтит профессиональный праздник солдат боевой пехоты. Президент поблагодарил их за мужество и отвагу противостоять врагу.

"Имел честь поздравить сегодня наших пехотинцев, передать государственные награды бойцам и почетные награды нашим бригадам за мужество и отвагу. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, 14-я отдельная механизированная, 56-я отдельная мотопехотная… Спасибо вам, воины, за вашу результативность! Спасибо каждому и каждому, кто имеет честь служить в украинской пехоте!", – указал он.

Кроме того Зеленский поделился личными результатами работы в течение всего дня. Он обратил внимание, что провел переговоры с представителями американского штата Юта – наиболее стабильного и экономически развитого региона США.

"Мы обсудили наше взаимодействие и это хороший пример того, как конкретный штат может помогать защищать свободу и людей. Гуманитарная поддержка, помощь восстановлению, политическое взаимодействие", – обозначил президент.

Политик также подчеркнул, что народ Великобритании сегодня встретило важнейшее событие в судьбе своего королевства: Чарльз III был коронован. На этой торжественной церемонии Украину представляла первая леди Елена Зеленская – по очевидным причинам в Лондон она прибыла сама, без мужа.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу ІІІ долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветания и общих с нами побед", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 6 мая имел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Генералы обсудили ситуацию на фронте и перспективы новой военной помощи для украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!