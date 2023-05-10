'Должны вернуть Европу на всю украинскую землю': Зеленский рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению. Видео

Украина стремится стать частью большой европейской, развитой, цивилизованной семьи, и планы оккупантов из России подавить нашу страну диктатурой не получат успеха. Враг не получит ни клочка украинской земли – для этого и нужно контрнаступление ВСУ.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский, обратившись к нации через пресс-службу своего Офиса. Политик продолжает ежедневно вести переговоры с международными коллегами, и все они солидарны, что Россия не должна иметь оснований к тому, чтобы ощущать себя вправе диктовать условия свободному миру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ни на минуту не забываем, что каждый день присутствия оккупанта на нашей земле – соблазн для него думать, что ему что-то удастся. Ничего ему не удастся! Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю – на всю европейскую землю. Мы это сделаем! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли – нигде тирания не будет править!" – подчеркнул гарант, поблагодарив каждого, кто приближает день победы.

Зеленский в течение дня провел сразу несколько совещаний, где обсуждались перспективы усиления обороны государства. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и сухопутного движения.

Президент также провел содержательное совещание с Кабмином по программам восстановления территории Украины и жизни после боевых действий и войны в целом. Чиновники прорабатывают все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности.

"Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", – обозначил Зеленский.

Он добавил, что в течение мая будут доработаны конкретные пункты государственных программ, и уже в июне они выйдут на практическую работу с партнерами по этим планам. Указанный проект восстановления даст толчок для развития как минимум всему европейскому региону – вслед за Украиной и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной.

"Именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество", – заметил лидер нации.

По словам Зеленского, уже и сейчас правительство реализует программы текущего восстановления инфраструктуры страны. В частности, уже 10 мая заработал государственный сервис "єВідновлення", предусматривающий поддержку людей, нуждающихся в ремонте домов или квартир после повреждений войной.

"В общей сложности речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи – очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг – возмещение за утраченное жилье. Это произойдет", – указал он.

Также президент подчеркнул, что текущая ситуация на фронте и потребности наших военных остаются приоритетными в его работе. Поэтому в течение дня у него состоялось несколько бесед с командующими, с руководителями разведки.

"Подписал сегодня и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада. 14-я, 28-я, 53-я, 59-я и 72-я отдельные механизированные бригады. 3-я отдельная штурмовая бригада. 27-я реактивная артиллерийская бригада. 112-я отдельная бригада ТрО. 67-й отдельный стрелковый батальон. 65-й военный мобильный госпиталь", – заключил украинский гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил необходимость завершить войну в Украине в ближайшей перспективе. Он призвал партнеров предоставить Киеву все необходимые инструменты для этого.

Экс-командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил о том, что во время весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины имеют множество вариантов для осуществления ключевого маневра. Оккупантам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться наступление, и это играет на руку Украине.

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