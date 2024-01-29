'Должны опережать врага в качестве работы': Зеленский назвал одну из главных задач года. Видео

Провел стратегическое совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Оно касалась всего первого полугодия по работе с нашими соседями в Евросоюзе.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он также поблагодарил каждого в мире, кто помогает.

"Провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем – по сути, стратегическое совещание по всему первому полугодию в работе с нашими соседями в Евросоюзе. Проговорили запланированные детали межправительственного сотрудничества – с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Уже существующие договоренности. Договоренности, которых нужно достичь. Очень содержательно", – заявил Зеленский.

Он также рассказал о сегодняшних переговорах с министром иностранных дел Венгрии – на уровне руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я считаю, правильные переговоры. Взаимопонимание и производительность в отношениях – это наш приоритет. И также проговорили с главой правительства Украины запланированную работу с донорами – встреча соответствующей координационной платформы доноров здесь, в Киеве. А также запланированные конференции по реконструкции Украины, которые пройдут в в феврале в Японии и в июне в Германии. На все полугодие украинская позиция будет представлена достойно", – подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал о своих переговорах с премьер-министром Греции.

"Поблагодарил за то, что Греция с нами, со справедливостью и с международным правом. В защите от российской агрессии принципиален голос каждой нации, которая ценит мир и безопасность так же, как и мы. Обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Греции – двустороннее, а также и на уровне всей Европы. Готовим новый саммит Украина – Балканы. Я также пригласил Грецию присоединиться к организации Глобального саммита мира", – рассказал Зеленский.

По словам президента, лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политике.

"Я благодарен каждому из наших соседей: каждой стране и каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей. Производительность с каждым соседом в Евросоюзе нужна. Спасибо всем, кто работает ради Украины, ради наших воинов, чтобы у нас наших сил обороны и безопасности Украины возможностей действовать становилось только больше", – резюмировал президент.

Следует отметить, что в вечернем обращении Владимир Зеленский никак не прокомментировал слухи о возможных кадровых ротациях в высшем военном руководстве страны.

Напомним, на фоне неугомонных слухов о натянутых отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным официальный Киев пытается внести ясность в этот якобы конфликт. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 5 декабря заявлял, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку он четко выполняет свои функции.

Ранее в сети разгорелся скандал после того, как народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла предложила уволить главкома Залужного из-за его якобы несостоятельности на этом посту.