'Должны обезопасить от нового нападения': Шольц высказался о гарантиях безопасности для Украины и членстве в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины, о которых просит власть страны, должны быть такими, чтобы в будущем обезопасить государство от нападения России. При этом они должны отличаться от статуса члена НАТО.

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Об этом чиновник сказал на брифинге по итогам встречи Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня. Слова канцлера процитировало издание Reuters.

Он заявил, что все государства сейчас должны сосредоточиться на том, чтобы поддержать Украину, которая уже 15 месяцев борется с полномасштабным вторжением России.

"Они (гарантии безопасности. – Ред.) должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они одновременно стабилизировали Украину. И, конечно, это всегда является частью гарантии безопасности, что ее воспринимают серьезно", – отметил Шольц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон со своей стороны поддержал "более сильные, конкретные, очень четкие гарантии безопасности" для Украины. Французский лидер добавил, что проведет переговоры по этому вопросу с Шольцем.

"Мы должны дать Украине долгосрочную перспективу. Крайне важно, чтобы саммит в Вильнюсе дал эти немедленные гарантии", – сказал Макрон.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что в условиях полномасштабной войны с Россией, которая совершает преступления против военнопленных и мирного населения, Украина нуждается в гарантиях безопасности еще до вступления в НАТО. Официальный Киев не собирается отменять свой путь к членству в Альянс, но только международное давление на оккупантов способно обеспечить неприкосновенность европейских территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента сказали, что на саммите НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности. В частности, ожидается, что будет подписан соответствующий документ.

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