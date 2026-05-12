"Должны быть более самодостаточными": Сибига заявил, что Украина продвигается в производстве национальной ПВО
Отечественный ОПК по состоянию на май 2026 года покрывал более 40% потребностей Сил обороны. Необходимо развивать эту сферу, в частности выпускать в Украине больше компонентов противовоздушной обороны.
Об этом на конференции Польского института международных дел (PISM) Strategic Ark во вторник, 12 мая, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его цитирует пресс-служба МИД.
Украина предлагает партнерам сотрудничество, чтобы усиливать собственные возможности
"В течение войны мы усвоили важный урок – должны быть более самодостаточными. Мы масштабировали ОПК и сейчас покрываем более 40% армии. В то же время нам нужна ПВО со способностью сбивать баллистику", – сообщил министр.
Он рассказал, что Киев уже обратился к ряду партнеров, в частности относительно возможности изготовления в нашей стране некоторых критически важных видов вооружения. По словам дипломата, есть "серьезные предложения".
Также украинские ОПК-компании продвигаются "в производстве нашей национальной ПВО".
"Мой сигнал — должны быть более самодостаточными в производстве критически необходимого оружия и оборудования. Мы открыты к такому сотрудничеству с нашими союзниками, в частности с Польшей", – подчеркнул Сибига.
Говоря об украинской поддержке государств Залива на фоне иранского террора, он отметил: "Мы стали партнером по безопасности и экспортером безопасности. Это новая реальность".
"Мы открыты к Drone Deal с США. Это о нашем уникальном боевом опыте, передовых технологиях, а также совместном производстве. Мы работаем с американскими партнерами. Заинтересованы в масштабировании этого сотрудничества, потому что это в наших общих интересах", – добавил Сибига.
Также Киев заинтересован заключить Drone Deal с государствами Европейского Союза. "Мы готовы также вносить вклад в защиту неба ЕС нашими дронами и технологиями", – сказал глава МИД.
"Украина держит позиции, и у нас есть карты", – подчеркнул чиновник.
– 12 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что в Европе по инициативе нашего государства сейчас активно обсуждается возможность создания так называемой Антибаллистической коалиции – блока стран, которые совместными силами будут производить боеприпасы для ПВО и другую военную технику, необходимую для сбивания баллистических ракет. Уже состоялись первые встречи на уровне советников по вопросам нацбезопасности.
– Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что у Украины есть дефицит БК к зенитным ракетным комплексам NASAMS, Patriot и IRIS-T.
