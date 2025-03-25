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Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | Доклад США по угрозам: Россию оценили верно, а вот как противодействовать не знают

Доклад США по угрозам: Россию оценили верно, а вот как противодействовать не знают

Ознайомився зі свіжою щорічною доповіддю з оцінки загроз, підготовленою аналітиками розвідувального співтовариства США. 

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Начеб-то правильні, професійні оцінки викликів і загроз. Стосовно російських цілей і амбіцій - все чітко. Також дається оцінка російських людських втрат – більше, ніж у всіх війнах після Другої світової – 750 тисяч!!! вбитих і поранених. 

Говориться про те, що широкомасштабне вторгнення в Україні поставило росію в залежність від Китаю та зашкодило впливам Москви навіть на пострадянському просторі. Показані також вразливі російські місця в економіці, втратах у війні техніки й фінансових ресурсів, не кажучи вже про минулі зв’язки з країнами Європи і Світу… 

А от ідеї, як цьому протистояти – переважно пасивні, відкладені в часі, можуть призвести в середньостроковій перспективі до домінування КНР і абсолютно не відповідають потенціалу США. 

Якщо ця публічна доповідь "для замилювання очей" супротивників – тоді ОК. А якщо США так будуть реально будувати механізми реагування на існуючі загрози, то наступні доповіді розвідки, з точки зору поглиблення і розширення переліку загроз, можуть неприємно здивувати їх політичне керівництво.

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