Договорились обсудить детальнее: Зеленский встретился с Байденом и рассказал о Плане победы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Украинский президент во время разговора с американским коллегой сфокусировался на вопросе Плана победы Украины.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Как отмечается, Зеленский рассказал Байдену о ситуации на поле боя в Украине и поблагодарил за поддержку, которая помогает нашему государству сохранить независимость.

"Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", – говорится в сообщении.

В ОП добавили, что Зеленский и Байден также приняли участие во встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. В рамках мероприятия более 30 стран и ЕС подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

Накануне Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал американским законодателям о Плане победы Украины. Президент отметил, что этот план содержит конкретные шаги, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России.

По данным издания The Times, план победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

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