Последнее китайское предупреждение: удастся ли Шольцу убедить Си Цзиньпина отмежеваться от Путина

Канцлер Германии посетит Китай, в котором видит одновременно и партнера, и соперника. По крайней мере, об этом говорится в стратегии правительства ФРГ по КНР, принятой летом 2023 года.

Этот визит станет самой длительной заграничной поездкой Шольца в одну страну с момента его вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Трехдневная программа включает встречу с Си Цзиньпином. Основные темы – экономика, российско-украинская война и ситуация вокруг Тайваня.

Германия с начала войны заявляет о намерениях снизить китайское влияние на свою экономику, но Шольц едет в Китай с большой деловой делегацией, намекая, что война войной, а торговля по расписанию. Шольц так отчаянно пытается убедить Пекин в дружбе, что даже зарегистрировался в TikTok – соцсети, которую все больше обвиняют в продвижении китайского влияния.

Конечно, канцлер "выразит обеспокоенность из-за поддержки Китаем России", призовет присоединиться к мирному саммиту в Швейцарии. Но Китай является сверхважным торговым партнером ФРГ, которая нуждается в его рынке, поэтому на большее надеяться не стоит.

О том, чего ждать от визита канцлера Германии в Китай – в материале OBOZ.UA.

Немецкая потребность в китайском рынке

ФРГ – крупнейший торговый партнер КНР в Европе. Товарообмен между ними достигает таких же показателей, как между Китаем и Францией, Италией и Великобританией, вместе взятыми.

В китайской стратегии Германии отмечается необходимость уменьшения экономической зависимости от КНР, однако идею разрыва связей между двумя экономиками правительство Шольца категорически отвергает. Мол, во всем виновата глобализация, делающая национальные экономики более взаимосвязанными, чем раньше. Поэтому поддержка Китаем Путина, конечно, плохое дело, но привлекательность КНР из-за ее огромного рынка остается, а немецкий бизнес по-прежнему считает его очень важным.

Сегодня Берлин, с одной стороны, стремится уменьшить свою зависимость от этой страны, основываясь на уроках, извлеченных из зависимости от российского газа и других энергоресурсов РФ. С другой стороны, к сожалению для Германии, ей все еще нужен Китай, который остается чрезвычайно важным для ее промышленности, особенно для автопроизводителей, имеющих несколько совместных предприятий с китайскими партнерами на крупнейшем в мире автомобильном рынке. В прошлом году прямые немецкие инвестиции в КНР выросли до рекордных 11,9 млрд евро, что свидетельствует о том, что компании продолжают вкладывать деньги в страну, которую Берлин называет "системным конкурентом".

Для немецких компаний, таких как Siemens и Volkswagen, эта страна сейчас является опорой их глобального бизнеса. Только на Китай приходится около 50 процентов мировых продаж автомобилей VW. Еще один пример – важнейший нынешний тренд, переход на альтернативные источники энергии. Так вот, 87 процентов солнечных батарей в Германии импортируется из Китая.

Неудивительно поэтому, что канцлера во время этого визита будут сопровождать представители ведущих корпораций ФРГ. В их числе – руководители Siemens, Mercedes-Benz, Merck KGaA, BMW, Bayer, Thyssenkrupp.

Украина будет темой переговоров

Кроме обсуждения проблем экономического сотрудничества, ожидается, что в ходе встреч с высшим руководством КНР Шольц поднимет вопросы контактов Китая с Россией, в частности поддержки Пекином российской экономики и армии. А беспокойство есть от чего выражать.

Так, по данным разведки США, "Китай увеличил продажи РФ станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва, в свою очередь, использует для производства ракет, танков, самолетов и прочего вооружения. В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Около 70% импорта станков приходится на Китай. Китайские и российские предприятия также работают над совместным производством беспилотных летательных аппаратов на территории РФ, а китайские компании, вероятно, снабжают нитроцеллюлозой, необходимой для оружейного производства. Пекин также работает с Россией по улучшению ее спутникового и другого космического потенциала для использования в Украине".

Перед началом своего визита Шольц отметил, что не ожидает скорого завершения захватнической войны против Украины, и выразил желание увидеть на саммите мира в Швейцарии Китай.

Также немецкий канцлер отметил, что украинская тема будет важной частью дискуссий, ведь именно Китай может дать понять Путину, что эта бессмысленная империалистическая война должна быть окончена.

Кажется, на сегодняшний день сложилась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, ЕС считает, что заинтересованность Китая в экономических контактах с ним может помочь повлиять на его позицию относительно российско-украинской войны и условий мира. С другой стороны, Китай также считает, что заинтересованность Европы в экономических контактах с ним может помочь европейцам осознать, что они не должны соглашаться с американским видением окончания российско-украинской войны и должны согласиться с российско-китайским видением ради сохранения собственного пострадавшего экономического потенциала за время войны.

Надо убедить Китай оказать влияние на Россию

"Визит Шольца в Китай является важным фактором, ведь любые контакты стран Запада с руководством КНР в сегодняшних геополитических реалиях – всегда знаковое событие для мира и Украины со всех точек зрения" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

"Китай – крупный торговый партнер для ведущих экономик Евросоюза, какими есть Германия и Франция. Поэтому Шольц начнет свой визит с экономической части. Безусловно, с начала российского полномасштабного вторжения все контакты с Китаем не обходят тему войны в Украине и отношений КНР с РФ. В этой связи, на мой взгляд, хорошо, что у Шольца будут переговоры с руководством Китая после визита Лаврова и накануне встречи Путина с Си Цзиньпином. Поскольку это очередная возможность обсудить вопросы, которые не очень принято пускать в публичное пространство, особенно когда мы говорим об отношениях с Китаем, который очень сдержанно относится к любым комментариям собственной позиции по тому или иному вопросу", – отметил Игорь Долгов.

По мнению дипломата, главное содержание политической части контактов с руководством Китая, безусловно, не только донести обеспокоенность лидеров ведущих стран мира относительно ситуации в Европе, а также российской агрессии. Главное в этом направлении – попытаться убедить Китай оказать необходимое влияние на РФ, чтобы агрессия прекратилась и мирные переговоры, о которых все много говорят, все же происходили с учетом позиций Украины.

"Благодаря тесному сотрудничеству со Швейцарией уже согласована дата саммита мира. Безусловно, для всех участников, не только для Украины, выражение позиций великих государств, которые ближе к России, чем страны Запада, является важным фактором. Поэтому и Индия, и Китай, и Бразилия, входящие в БРИКС, а также другие важные влиятельные страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки нам нужны для того, чтобы они поддержали Формулу мира на саммите.

На мой взгляд, в интересах Китая присутствовать в Швейцарии, чтобы иметь информацию с места событий, а не постфактум из прессы или от других участников. Поэтому будем надеяться, что визит станет очередным звеном процесса привлечения Китая к участию в саммите. Еще раз отмечу, каждый контакт на высоком уровне важен для Украины. Чем больше их будет, тем лучше, поскольку мы знаем, что позиция наших партнеров благоприятна для нас, и она будет доведена до лидера КНР. В этом, безусловно, есть положительный момент визита Шольца, ведь это возможность лицом к лицу обсудить базовые и принципиальные вещи", – констатировал Игорь Долгов.