Найкраща відповідь на будь-які звинувачення - це чіткі результати роботи.

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Щодня, навіть під час повномасштабної війни, ми працюємо, посилюючи комунікацію з людьми.

Створюємо нові сервіси та максимально висвітлюємо роботу мерії.

Ми радимося з нашими земляками і звітуємо перед ними.

Аби бути першими серед місцевого самоврядування країни.

Війна це важко.

Але це не привід згортати демократію та реформи.

Не підстава для закритості, недомовок чи кулуарних рішень.

Можуть виникати проблеми чи недоліки.

Та головне - чесно це визнавати.

Виправляти помилки і працювати далі.

…

Навіть те, що тут у фейсбуці я подекуди можу з’ясовувати стосунки зі всякими хамами та хейтерами, зайвий раз доводить: міська влада Дніпра максимально близька до людей:)

…

Сьогодні найавторитетніша антикорупційна організація Transparency International визнала Дніпро найпрозорішим серед українських міст.

Хочу подякувати всім своїм підлеглим та депутатському корпусу міськради за їхню роботу, що зробила можливим такий результат.

І окремі слова вдячності всім дніпрянам, котрі вміють будувати громадській діалог та допомагають владі працювати в інтересах людей.

Тож крокуємо далі.

А я з вами завжди на зв’язку.

Зокрема і тут.