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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | Для Запада нет никакого "сакрального" Крымского моста

Для Запада нет никакого 'сакрального' Крымского моста

Российская пропаганда уже несколько дней подряд продолжает спекулировать на утечке разговора офицеров немецкого Бундесвера. Обнародование записи беседы действительно привело к большому политическому скандалу в Германии и дискуссиям среди западных союзников, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Думаю, можно согласиться с мнением обозревателя ведущего шведского издания Dagens Nuheter Михаэля Винярски, подчеркнувшего, что, цитирую, "у Путина есть две последовательные и всеобъемлющие цели внешней политики: разделить демократический Запад и ослабить поддержку Украины. Благодаря скандалу с прослушиванием телефонных разговоров, потрясшему канцлера Германии Олафа Шольца, он успешно достиг обеих этих целей".

И, тем не менее, история с разговором могла продемонстрировать другой важный момент, непосредственно связанный с войной России против Украины. Похоже, для западных союзников Украины нет никакого "сакрального" Керченского (Крымского) моста и дискуссии, как может быть уничтожен этот важный для Кремля инфраструктурный объект ведутся как бы походя, не вызывая ни у кого отторжения. Мост – среди тех объектов, которые могут быть уничтожены для успеха Украины в сопротивлении и уменьшения возможностей России в ее агрессивной войне против соседнего государства.

Конечно, на официальном уровне никто не будет этого признавать – дипломатия для того и существует, чтобы оставаться в рамках приличий, хотя Россия эти рамки успешно ломает и "красные линии" упорно не замечает. Но, тем не менее, важно и то, что происходит в кулуарах. Российские пропагандисты, которым предложили подслушанный разговор представители российских спецслужб, в своем стремлении угодить начальству не поняли самого главного – они "десакрализовали" Керченский (Крымский) мост. Раньше о возможности уничтожения объекта "вслух" говорили прежде всего украинские политики и военные. Теперь ясно, что об этом говорят и на Западе. Что и на Западе прекрасно понимают, что мост строили вовсе не с целью улучшить жизнь, а с целью обеспечить смерть и помочь в войне. И в этом отношении к Крымскому мосту и стремлении от него избавиться, уверен, точно нет вины немецких военных и позора Олафа Шольца.

Вина – на разрушившем международное право и напавшем на Украину Владимире Путине.

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