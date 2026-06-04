'Для Путина это очень серьезный удар': дипломат объяснил, что означает атака Украины на Санкт-Петербург

Экс-посол Украины в Беларуси и бывший народный депутат Роман Бессмертный заявил, что удар Сил беспилотных систем Украины по нефтяному терминалу в Кронштадте сильно ударил по репутации главы Кремля Владимира Путина. На момент атаки в городе проходил Петербургский международный экономический форум, который очень важен для российского диктатора.

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Об этом он сообщил в эксклюзивном интревью OBOZ.UA. По его словам, это сложно будет перенести кремлевскому лидеру, поскольку сам он предпочитает только исключительно символизм.

"За годы его (Путина – Ред.) диктатуры все обратили внимание на одну особенность – он мыслит символами. Постоянно придает значение знакам, символическим жестам, различным демонстративным событиям. Да и вся кремлевская верхушка живет в этой логике. Как говорил тот же Ушаков, мозги они часто не включают. Зато работают в режиме символов, примет, особых знаков и явлений. Очень часто прибегают к разного рода мистике и псевдоаналитике. На этом в значительной степени и держится вся эта система" – говорит экс-посол.

По словам дипломата, такие мероприятия в Санкт-Петербурге и Сочи давно превратились в площадки для встреч кремлевской агентуры и людей, которые работают на Кремль по всему миру. Бессмертный отметил, что именно на одном из таких мероприятий экс-премьера Венгрии Виктора Орбана склонили работать с Кремлем.

"Но тот испуг и тот шум, который уже поднялся в российских элитах, безусловно будет влиять на поведение Путина. В последние дни он или вспоминал Старобельск, или рассказывал о какой-то мести "хунте" и новых этапах войны. То есть информационно он явно нагнетал ситуацию. Хотя мы уже говорили о том, что Россия фактически уперлась в потолок своих производственных возможностей – как по беспилотникам, так и по баллистическим и крылатым ракетам", – подчеркнул Роман Бессмертный и добавил, что дальше существенно наращивать объемы вооружения России становится все сложнее, в результате чего они компенсируют это проведением ИПСО.

Напомним, согласно данным американского Института изучения войны, во время Петербургского международного экономического форума обсуждали трансформацию мировой экономики и формирование нового глобального порядка. Во время конференции представители российских ультранационалистических кругов озвучили ряд "сценариев будущего", которые содержат агрессивные заявления в отношении Украины, в частности там "замахнулись" на Киев, Одессу и Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки по Кронштадту украинская армия могла поразить российские военные корабли. Над базой Балтийского флота России в этом городе после серии мощных взрывов поднялся густой черный дым.

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