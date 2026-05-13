'Для нас важно показывать партнерам реальность': Писториус посетил прифронтовые регионы Украины. Фото

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил прифронтовые регионы Украины и побывал в военных штабах вблизи линии боевых действий. Во время визита украинские военные показали партнерам оперативную ситуацию на фронте, применение цифровой системы DELTA и работу дроново-штурмовых подразделений.

Также стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в сфере deep strike и mid strike-возможностей. О визите сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Работа фронтовых штабов

Во время поездки украинские защитники продемонстрировали немецкой делегации, как на практике работает система управления боем DELTA, планируются штурмовые операции и координируются различные типы беспилотников в единой цифровой системе.

Отдельное внимание уделили вопросам уничтожения логистики российских войск и ведению разведки на глубоких направлениях. Именно технологическая составляющая войны сегодня становится одним из ключевых факторов сдерживания армии РФ.

Германия профинансировала развитие strike-возможностей

Украина и Германия продолжают сотрудничество в сфере ударных технологий. Партнеры уже профинансировали более 1 миллиарда долларов на развитие deep strike и mid strike-направлений.

Как отметил Федоров, сейчас mid strike системно влияет на российскую логистику. Украинские силы ежемесячно наносят около 5 тысяч поражений на глубину более 20 километров, а масштабирование производства и закупок дронов позволяет постоянно увеличивать эффективность таких операций.

Украина демонстрирует партнерам реальность современной войны

"Борис Писториус – один из немногих иностранных министров обороны, кто лично приехал к военным так близко к линии боевых действий. Это пример настоящего европейского лидерства, и сегодня Украина чувствует эту поддержку. Для нас важно показывать партнерам реальность войны: как Украина меняет стратегию, как технологии помогают уничтожать врага и сохранять жизни людей. Именно благодаря украинскому опыту партнеры уже сегодня могут усиливать собственные системы обороны. Несколько месяцев назад мы показали наши ключевые приоритеты и стратегию. Сегодня – демонстрируем конкретные результаты. Наша общая цель – остановить Россию в Украине. Для этого Украина и Европа должны быть сильными вместе", – подчеркнул Федоров.

Министры обороны ЕС обсудили поддержку Украины

Во время поездки украинская и немецкая стороны также присоединились онлайн к заседанию министров обороны ЕС под председательством Каи Каллас. На встрече обсуждали необходимость продолжения военной поддержки Украины и обеспечения гибкости европейских механизмов финансирования для покрытия наиболее критических потребностей фронта.

Германия стала первой страной, которая поддержала дроново-штурмовые подразделения

Федоров отдельно поблагодарил Германию за помощь дроново-штурмовым подразделениям. Именно Берлин стал первым государством, которое поддержало это инновационное направление развития украинской армии.

В украинском правительстве отмечают, что полученный во время войны опыт уже сегодня помогает партнерам усиливать собственные оборонные системы и адаптироваться к новым вызовам современной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время визита в Украину глава немецкого оборонного ведомства побывал в Запорожской и Днепропетровской областях, где посетил командные пункты Сил обороны.

