'Для американцев вопрос номер один – война в Иране': Зеленский высказался о возможности визита Уиткоффа и Кушнера в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ожидают официального визита спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако когда состоится визит американских переговорщиков, он не уточнил.

Об этом он заявил во время своего общения с журналистами. По его словам, диалог с Вашингтоном до сих пор продолжается.

"Да, мы их ожидаем. Я думаю, что они приедут. На сегодня вопрос для нас – война в Украине – номер один. Вопрос для американцев – война в Иране – номер один. Но Украина также есть среди приоритетных тем. Мы об этом говорили с переговорной группой. Ожидаем встречи", – сказал он.

Также глава государства дополнил, что диалог с двумя диппредставителями США продолжается или онлайн, или по телефону. Он добавил, что Украина ожидает новый обмен пленными.

"Есть обмены – и этот трек продолжается, он очень важен для Украины. Вы видите, сколько людей мы в последнее время – несмотря на то, что трехсторонней встречи офлайн не было – но было возвращение наших пленных. Сейчас мы ожидаем еще на один обмен. Дай Бог, чтобы все получилось", – говорит он.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не стоит преувеличивать значение возможного визита американских спецпосланников. Он подчеркнул, что контакты с представителями США уже продолжаются.

"Мы должны не делать из приезда Уиткоффа и Кушнера какой-то особой сенсации, потому что мы с ними в контакте. Первое. Вторая история, я считаю, что это их приезд нужен не нам, а нужен им", – говорил президент в интервью ведущей телеканала ICTV Оксане Соколовой.

Во время разговора с медийщицей, президент также объяснил, почему считает такой визит важным для американской стороны. По его словам, игнорирование Киева при поездках в Москву выглядит как проявление неуважения.

"Это не уважение ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это не уважение", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что спецпосланники американского лидера могут впервые посетить Украину. Эта поездка, как говорил Буданов, потенциально может состояться уже в апреле, и возможно, с ними приедет сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм.

