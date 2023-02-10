Блог | Александр Левченко: Дипломатия Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где провёл обстоятельные переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, встречу с королём Чарльзом III, выступил перед британскими парламентариями, а также встретился с украинскими военными, прибывшими на остров для боевой подготовки на западной технике.

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Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали Декларацию единства. В этом документе упоминается, что в 2022 году официальный Лондон передал Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь на сумму 4,5 миллиарда долларов.

После российского вторжения в Украину крупнейшим европейским донором оружия для нужд Киева стала Великобритания на сумму 2,6 миллиарда долларов. Сейчас в Великобритании 10 000 украинских военных обучаются управлению тяжёлыми танками "Челленджер", боевыми бронемашинами, артиллерийскими системами и противовоздушной обороной. В этом документе Лондон подтвердил право Украины на договоренности о получении собственных гарантий безопасности, включая будущее членство в НАТО.

Великобритания также пообещала полную поддержку перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля с.г. и лоббировать перед Альянсом ускоренный переход Украины на стандарты НАТО. Британская сторона планирует 21-22 июня с.г. провести в Лондоне конференцию по восстановлению разрушенной российским вторжением экономики Украины. Лондон объявил об облегчении условий доступа Украины к британским частным финансам, страхованию, технологиям и экспертизе.

Президент Украины сообщил, что был согласован мощный оборонный пакет британской военной помощи, включающий большое количество тяжёлого вооружения, дальнебойного оружия, начало обучения украинских военных лётчиков. Практически две страны выходят на новый уровень совместных отношений. Риши Сунак попросил министра обороны рассмотреть вопрос какие истребители Великобритания может передать для нужд Украины.

На это в российском посольстве ответили, что такой шаг будет иметь последствия, которые приведут только к обострению ситуации и усилению кровопролития. Похоже, в Кремле посчитали, что самолёты британского производства помогут Киеву больше уничтожить московских агрессоров, что привело к напряженности в самой России из-за роста человеческих потерь РФ на украинских полях сражений и необходимости возвращения своей армии домой чтобы не столкнуться с полным разгромом.

Лондон также объявил о санкциях против российских компаний, работающих на снабжение армии РФ. Британская сторона подтвердила, что в течение месяца тяжёлые танки "Челленджер" будут в Украине для помощи в отражении нового российского военного наступления, для которого Москва подготовила 1800 танков, 3950 боевых бронированных машин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских систем залпового огня "Град" и "Смерч", 400 самолётов, 300 вертолетов и 300 тысяч вновь мобилизованных солдат. Именно поэтому госсекретарь США Блинкен заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, что "мы будем тесно сотрудничать с украинцами, а также с нашими партнёрами и союзниками, чтобы у Украины было всё необходимое для эффективной обороны и возможности возвращение территорий, временно оккупированных российской армией. По мере изменения обстоятельств конфликта меняется и наша поддержка.

Российские оккупанты несут огромные потери в войне в Украине, но диктатора Путина не интересует дипломатия". При этом Е.Столтенберг подчеркнул, что "страны Альянса уже оказали Украине помощь в размере 120 миллиардов долларов. Если победит диктатор Путин, то это будет трагедией не только для украинцев, но и большой опасностью для НАТО, поскольку авторитарным режимам будет дан сигнал, что они могут добиться своих целей с помощью военной силы. Именно поэтому для нашей безопасности очень важно обеспечить победу Украины как суверенной и независимой европейской страны.

То, что происходит в Европе, оказывает влияние и на Азию, поэтому следует пересмотреть инвестиции Китая на свои военные нужды. Пекин бросает вызов нашим интересам и безопасности". После Лондона Президент Украины посетил Париж, где встретился с Президентом Макроном и Федеральным канцлером Шольцем. Франция и Германия показали своё лидерство, когда предоставили Украине новые противоракетные и зенитные комплексы, а также танки. Президент Зеленский напомнил, что ближайшие недели и месяцы будут иметь решающий характер, поскольку Российская Федерация хочет начать новую ожесточённую атаку.

Таким образом, Украина остро нуждается в новом тяжёлом вооружении, истребителях и дальнобойном оружии, которые помогут остановить российскую агрессию и восстановить мир в Европе. Президент Макрон предложил организовать мирную конференцию на основе формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским. Он наградил украинского президента высшей наградой Франции - орденом Почётного легиона. В.Зеленский вместе с президентом Франции и федеральным канцлером отправился в Брюссель на саммит ЕС, где выступил перед европейскими парламентариями и главами государств и правительств Евросоюза.

Объединённая Европа должна понимать, что сейчас решается, как развивать континент на ближайшие двадцать-тридцать лет. Российского агрессора необходимо остановить на полях сражений Украины и вернуть домой. Каждая пядь украинской земли должна быть освобождена. Без этого вся европейская демократия в большой опасности. Храбрый украинский солдат, вооруженный западным оружием, может стать залогом мира и безопасности на континенте на десятилетия вперёд.

Российское вторжение и неспровоцированная война против Украины должны закончиться поражением сил Zла. Все, кто прикрывается маской нейтралитета, сейчас играют на поле России и фактически помогают реализации агрессивных планов Москвы. Европейские народы должны знать в лицо всех тайных помощников Москвы.