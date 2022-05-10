Сегодня случился еще один дипломатический скандал - посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в гневе покинул пленарное заседание Кнессета.

Причиной стали атаки депутатов, в самых резких выражениях осудивших российскую войну против Украины.

Посол прибыл в Кнессет для участия в церемониях, посвященных годовщине победы над нацистской Германией.

Только депутаты к его неудовольствию озаботились войной сегодняшней. И высказались по всей форме: "Агрессия, военные преступления, пощечина ветеранам, незаконная война и все в таком духе. Как и полагается. А что еще говорить в присутствии посла Орды, которая в эти минуты пытается уничтожить соседнюю страну?"

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А после слов депутата Гилада Криба: "К несчастью, нельзя отмечать этот день без того, чтобы не поднять голос против военных действий России на суверенной украинской территории, действий, которые привели к гибели многих тысяч людей. Эти действия, к величайшему сожалению, оказались преступлениями против человечества…", - посол, бормоча слова осуждения, в гордом одиночестве выскочил из здания Кнессета.

Может даже и дверью хлопнул. Обидчивый такой. Странно. Его депутаты даже вслед за российским кораблем послать не успели…