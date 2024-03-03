29 февраля с.г. Путин выступил с ежегодным посланием в Федеральном Собрании РФ. Диктатор ещё раз врал о причинах и характере русско-украинской войны. Всё сказанное было направлено на уход от ответственности за преступную агрессию. Целью речи накануне выборов стало заверение россиян, что в стране "всё хорошо", что Путин ведёт Россию по правильному курсу и защищает от агрессивного Запада, а потому его кандидатуру необходимо поддержать на президентских выборах.

Собственно Путин довёл РФ до плачевного состояния, но это не помешало ему откровенно врать об "успехах" во внутренней политике. Отношение слушателей к сказанному красноречиво читалось на лицах собравшихся. Диктатор разбрасывался несбывшимися обещаниями, общее количество которых об ассигнованиях на национальные программы и социальные выплаты в 13 раз превысило доходную часть российского бюджета на 2024 год. Очень незначительное внимание в речи было посвящено российско-украинской войне, что стало свидетельством того, что россияне устали и не хотят больше слушать о военных победах.

Кроме того, Послание В.Путина стало апогеем агрессивной милитаристской риторики с привкусом угроз прихода апокалипсиса, получившего освящение и от местных церковных иерархов Московского патриархата, которые традиционно присутствуют на таких мероприятиях, этим сразу поддерживая каждое сказанное главой Кремля слово. Полная подчинённость Московской православной церкви интересам Кремля не требует от Путина действий, в свое время совершённых известным реформатором - русским царём Петром I в 1721 году. Тогда он просто убрал за ненадобностью должность патриарха и ввёл правление православной церковью через созданный им "Святейший синод".

То есть Петр I себя считал главой православной церкви, как и все его преемники – российские цари, собственно, до 1917 года, когда было свергнуто самодержавие, и Русская православная церковь смогла вернула себе возможность выбирать патриарха в 1918 году. Правда, через некоторое время большевики снова забрали у РПЦ возможность выбирать своего патриарха, что было возвращено И.Сталиным лишь в годы Второй мировой войны, когда Красная армия терпела поражения на фронтах с нацистской Германией. Чувствуется, что Кирилл боится, чтобы Владимир Путин не поступил так же, как Петр Первый и большевики, поэтому выполняет все прихоти московского диктатора.

Фактически, сейчас в сознание россиян вкладывается концепция "вечной" или, по крайней мере, "длительной" при жизни Путина войны как средства существования страны и нации. Это автоматически делит сторонников и противников Путина, оппозиционеров разного калибра на сторонников и противников войны. Путин стремится "связать" всех граждан милитаристской риторикой как новой идеологией. Следовательно, её носителями и ретрансляторами становятся как "хорошие россияне", под тем или иным поводом перебравшихся проживать на Запад, так и жители российской глубинки. При такой политике будет ошибочно полагать, что только власть в Кремле отвечает за войну в Украине. Кремль расширил зону ответственности за войну на всех россиян, не выступивших против столь примитивной манипуляции. Кроме того, Путин делает ставку на ядерный шантаж и полное игнорирование Европы, считая в ней слабого и несамостоятельного игрока. Россия в спектакле театра одного актёра Путина стала одним из столпов мирового порядка, а на самом деле она сама подрывает правопорядок на всей планете. Фактически президент РФ примеряет шинель бывшего диктатора Сталина, намекая на необходимость создания новой "Ялты-2" и решения мировых вопросов в контексте его раздела на сферы влияния с соответствующим переформатированием международной безопасности, при этом видя в диалоге и дискуссии только одного партнёра – США. Россия заявляет о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по стратегической стабильности. При этом Европа в путинском сознании вообще не рассматривается как фактор современной цивилизации, её безопасности и стабильности. В этой связи объединенной Европе, очевидно, кроме откровенно военного шантажа российского диктатора, придётся столкнуться с крайне негативными проявлениями российского "союзничества" со странами "глобального Юга" - нашествием мигрантов, подстрекаемых россиянами, исламской угрозой и терроризмом. То есть факторами, принципиально отрицающими и унижающими европейские ценности. Послание Путина программирует новые горизонты доктрины безопасности европейских стран. Очевидно, что, несмотря на утверждение не нападать на Европу, Путин решил возглавить глобальный антиевропейский и в более широком контексте антизападный поход, замаскированный под "искоренение нацизма и защиту российских граждан". В этом контексте Европа должна чётко представлять степень угрозы, исходящей от России, учитывая, что Украина в планах Кремля только первая остановка, и срочно искать решения в области безопасности, способные эффективно остановить Москву. Простейшим и эффективным путём в этом может быть полная политическая поддержка Киева и всесторонняя военная и экономическая помощь Украине в борьбе с агрессором.

Тем временем Европейский парламент принял резолюции в поддержку Украины и осуждение политических репрессий в РФ против оппозиции. Европейский парламент абсолютным большинством голосов подтвердил, что целью его поддержки Украины является военная победа Киева и возвращение контроля над всеми временно оккупированными российской армией территориями. Европарламентарии признали, что усилия международных партнёров в поддержку Украины недостаточны для преодоления российского агрессора, поэтому призвали государства-члены ЕС принять все необходимые меры для скорейшего выполнения обязательств по поставкам Украине одного миллиона снарядов, усилению санкций, введению новых ограничений и строгого контроля за их соблюдением, фактически впервые официально заявив, что необходимыми условиями введения демократии в России являются её деимпериализация, деколонизация и рефедерализация. А это возможно осуществить только когда наступит победа Украины.