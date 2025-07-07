"Никогда не нарушал принципов". Это каких?

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Историю о внепроцессуальных отношениях экс-детектива НАБУ Станислава Бравермана со свидетельницей в его деле – это отдельная ситуация, я не являюсь участником этого дела и не веду его как адвокат. Высказываться по нему считаю некорректно.

Далее текст на языке оригинала.

Але нещодавно прочитав прощального листа детектива Бравермана. В емоційному, часом іронічному тексті прозвучала важлива теза, яка змусила мене написати цей пост. Ось вона: "ніколи в будь-якій формі не порушував наших з вами принципів".

Звучить з першого погляду гідно.

Але як адвокат у справі, яку я знаю і веду – справу аеропорту "Бориспіль" – я змушений сказати: є факти, які змушують поставити під сумнів цю фразу.

Уточню. Кодекс етики працівників НАБУ чітко визначає, що такі принципи етичної поведінки: професіоналізм, законність, чесність та порядність, незалежність, відповідальність, збалансованість, об’єктивність, політична нейтральність, прозорість та підзвітність.

Я з повною відповідальністю можу стверджувати: у справі аеропорту "Бориспіль" детектив Браверман системно та грубо порушив практично всі ці принципи.

І щоб це не звучало голослівно – лише факти:

Факт перший. Фальсифікація доказів. Нагадаю, У 2023 році двох осіб Євгенія Дихне та Олесю Левочко судді ВАКС засудили до реального строку на підставі звіту приватного оцінювача, якого залучив детектив Браверман. І цей звіт ліг в основу експертизи обвинувачення, аудиту та рецензії Фонду держмайна. Ці докази нібито підтверджували збитки у вигляді "упущеної вигоди" держави.

Усе б нічого. Якби на стадії апеляції команда адвокатів не встановила одне "але": всі ці докази побудовані на чернетці звіту, яка не мала статусу фінального документа, містила недостовірні вихідні дані та маніпулятивні розрахунки.

Причому сам оцінювач під час допиту прямо визнав: він розраховував збитки, маючи у своєму розпорядженні лише 22 (!) договори – 8,5% від реального обсягу договорів, які мали бути вихідними даними. Значну частину договорів Браверман, оцінювач та Фонд держмайна приховали. Ціни оцінювач завищив у 2–10 разів. І це не перебільшення. Ми встановили це документально.

Тепер на пальцях. Реальні середні ціни за договорами, які отримав захист: – 2016 рік: $35,04 – 2017 рік: $28,39 – 2018 рік: $56,65

У звіті оцінювача, на якому базується вирок: $167–236.

Через ці викривлення виникла ілюзія збитку, якого насправді не існувало й детектив Браверман не міг цього не знати.

Факт другий. Тиск на Олесю Левочко. Єдина реальна причина, по якій Олеся Левочко у цій справі обвинувачена, – вона не погодилася надати детективу Браверману завідомо неправдиві показання проти Євгенія Дихне. Коли тривало слідство, детектив Браверман через месенджер наполегливо пропонував їй "зустрічі поза межами кабінетів", телефонував пізно ввечері.

Після відмови – підозра, обшуки, допити й прямий тиск: свідчення проти Дихне в обмін на спокій. Залякував дитиною, відстороненням, цитував приватні листування з подругою, погрожував, що "сядеш за двох".

Факт третій. Публічне порушення презумпції невинуватості. У випуску подкасту "Секрети НАБУ" на YouTube (Radio NV), який досі доступний, детектив Браверман прямо заявляє (цитую): "керівник служби по оренді – причетна до злочину".

Це при тому, що вирок не набув законної сили, апеляція триває, а сам він у тому ж інтерв’ю визнає: "рішення не вступило в законну силу". Нагадаю, за аналогічні дії в іншій справі він вже мав окрему ухвалу від суддів ВАКС.

Факт четвертий. Втручання у приватне життя третіх осіб. У справі Борисполя детектив Браверман вивчив особисту листування Олесі Левочко з іншою жінкою та... передав листування цієї жінки її колишньому партнеру, який проходить по іншій справі. Наслідок: розірвані стосунки, травмована дитина.

Я поважаю працю кожного чесного детектива НАБУ. Але в конкретній цій справі, яку я веду з іншими адвокатами, детектив Браверман як мінімум порушив такі принципи НАБУ як професіоналізм, законність, чесність та порядність, відповідальність, збалансованість, та об’єктивність.

Можливо мова йде про якісь інші "неформальні принципи", "понятія"? Якщо у своєму публічному прощальному листі детектив Браверман називає "нашими з вами принципами" тиск, шантаж, фальсифікацію доказів, то дійсно – не порушував.

Просто це – не ті принципи, які НАБУ варто залишити в професії. І добре, що він більше в ній не працює. Бо принципи, цінності – це не слова. Їх практикують.