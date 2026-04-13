'Десять действий Буданова за сто дней': медиа проанализировали достижения главы ОП

За 100 дней во главе Офиса президента Кирилл Буданов продемонстрировал стремление к конкретным действиям. Об этом говорится в статье ТСН "Десять действий Буданова за сто дней", где перечисляются и объясняются ключевые инициативы экс-руководителя Главного управления разведки.

""Действие – основа всего: из действий и их последствий состоит этот мир, и только действие приведет к результату". Этот тезис руководитель ОП Кирилл Буданов озвучил на днях во время встречи со студентами Kyiv School of Economics. И он достаточно точно описывает первые сто дней его работы на Банковой. Потому что главное, что произошло за это время – не изменение риторики. Не громкие заявления или политические сигналы. Это попытка перевести государственную машину в режим действия", – объясняют авторы.

Они обращают внимание на такие действия Буданова, как участие в переговорном процессе, координирование обмена пленными, разработка и запуск стратегии о расширении отношений и присутствие в Африке, создание Национального пантеона. Также в материале упоминаются инициативы главы ОП по доступному жилью через еОселю, работа над сохранением культурных ценностей, пересмотр политики в отношении ветеранов, привлечение церквей к гуманитарным вопросам.

Последним из действий Кирилла Буданова в ТСН вспоминают собственно переформатирование Офиса президента, на чем останавливаются отдельно.

"Это ключевое действие, без которого все предыдущие не работают. Сам Буданов заявил, что за первые сто дней ему "в большинстве удалось решить внутренние проблемы" и "внутреннюю ненависть друг к другу", которая очень негативно влияла на работу – как внутри ОП, так и в отношениях с Верховной радой", – говорится в статье.

Поэтому, констатируют авторы, если смотреть на эти десять действий вместе, главные изменения сводятся к трем вещам: скорость, четкая вертикаль ответственности и опора на глубокую аналитику.

"Офис президента постепенно переходит от реактивной модели к проактивной – пытается не только реагировать на события, а формировать их, опережая врага на несколько шагов. Показательная деталь: в начале апреля Буданов публично предупреждал о серьезном дефиците в энергосистеме и заявил, что впереди самая сложная зима, а альтернативные решения надо искать уже сейчас. Это тот самый подход – не ждать кризиса, а работать на опережение. В целом Буданов предстает как кризисный менеджер. Он строит систему, которая должна работать на результат, а не на рейтинг, и не избегает неприятной правды. Вопрос даже не в том, сработает ли эта модель. Вопрос в другом: есть ли у страны сейчас альтернатива. И ответ здесь довольно прост – нет, нет. Потому что в условиях этой войны государство или действует – или проигрывает", – резюмируется в материале.