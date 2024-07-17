ДОРОГИЕ наши помощницы и помощники ДЕПУТАТОВ воюющей УКРАИНЫ

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Вчера депутаты из ВСЕХ фракций и групп по-тихому с 1 июля 2024 года увеличили зарплаты своим помощникам, а фактически себе, с 88 до 133 тысяч гривен?!

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що народний депутат може мати до 5 помічників на зарплаті. Натомість, більшість депутатів утримують не більше 2 помічників. Тож у такому випадку і відтепер ці помічниці та помічники отримуватимуть по більш як 66 тисяч гривень на місяць. Є правда й такі депутати, які мають лише 1 помічницю, як от Микола Тищенко. Тож вона може розраховувати на всі 133 тисячі.

Нагадаю, що в абсолютної більшості депутатів на зарплатах помічників працюють, водії, родичі або родичі інших депутатів.

Таким чином на практиці вчорашнє рішення голосами УСІХ фракцій і груп означає збільшення оплати праці самих депутатів.

А тим часом активні депутати і посадовці з жахом повідомляють про прірву в бюджеті та брак коштів для ЗСУ і соціальних та гуманітарних програм.

Хочу також звернути увагу на ще одну корупційну і цинічну статтю бюджетної підтримки парламентських партій, за якою лише в 2024 році партійні вожді отримають 840 МІЛЬЙОНІВ бюджетних гривень на свою рекламу і зарплати партійного апарату.

Тож, як каже політична народна мудрість:

– хтось воює, хтось працює і волонтерить, а хтось ...заробляє з бюджету воюючої України.