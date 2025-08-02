Депутаты 'Евросолидарности' обратились к 'Укрзалізниці' из-за дискриминационных требований покупать билеты через приложение ДІЯ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" направили обращение в Укрзализныцю и в Правительство о введении дискриминационного требования покупать железнодорожные билеты через приложение ДІЯ. Об этом сообщила в соцсетях Председатель Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"На днях писала о том, что расцениваю инициативу Укрзализныци о покупке билетов исключительно через ДІЯ как дискриминационную по отношению к сотням тысяч или даже миллионов украинских граждан, которые не пользуются этим сервисом", – пишет депутат.

"Конечно, же подготовила обращение и вместе с Ириной Фриз, Марией Ионовой, Ириной Геращенко направили его на имя главы УЗ, профильного вице-премьера и первого вице-премьера – министра цифровой трансформации", – отмечает Климпуш-Цинцадзе.

"Напомню, что со вчерашнего дня покупка и возврат билетов на рейсы Одесса – Киев (№105/106), Львов – Киев (№91/92), Киев – Ужгород (№29/30), Львов – Одесса (№12) и Киев – Чоп (№27/28) реализуются исключительно с прохождением индивидуальной верификации с помощью сервиса "Дія.Підпис". В то же время приобретение билетов на эти рейсы через железнодорожные кассы недоступно", – констатирует народный депутат.

"В обращении указали Резолюцию №2510 (2023) Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая устанавливает, что "органы власти несут особую ответственность в цифровой сфере, когда они сами начинают цифровизацию государственных услуг. Ведь..... ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы те, кто не имеет легкого доступа к цифровым технологиям, остались в стороне в достижении этих целей. Иначе это лишит их доступа к своим правам и составит нарушение обязательства обеспечивать непрерывность предоставления государственных услуг", – цитирует Климпуш-Цинцадзе документ.

"Поэтому обязательная верификация через сервис "Дія.Підпис" фактически нарушает права человека. Сотни тысяч наших граждан лишены возможности приобрести билеты на указанные рейсы. К тому же, напомню, пользование приложением "Дія" не является обязательным в Украине", – отмечает Председатель Комитета по евроинтеграции.

Она добавляет: эта "реформа" противоречит принципам, заложенным в статье 24 Конституции Украины, а также подпадает под признаки нарушения статьи 161 Уголовного кодекса Украины, которая прямо запрещает нарушение равноправия граждан.

"Кроме этого, Укрзализныця – монополист, поэтому надо проверить эту инициативу и на соответствие антимонопольному законодательству, и поэтому обращусь и в АМКУ за позицией и возможными последствиями. "Дія" не решит проблему со злоупотреблениями при покупке билетов. Надо браться не за пассажиров, а за тех, кто развел такой бардак", – возмущается Климпуш-Цинцадзе.

"Сейчас на обращение есть только ответ Алексея Кулебы о том, что на ответ надо больше времени. Хочу надеяться, что получим ответ действительно по существу и решение для всех граждан", – резюмирует Иванна Климпуш-Цинцадзе.