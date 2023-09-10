Мы успели привыкнуть, что Запад – это порядок. Как когда-то было модно говорить — порядок и порядочность. Относительно порядочности каждый у нас уже думает по-своему, но и в отношении обычного порядка есть сейчас, мягко говоря, сомнения.

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Вот американцы сейчас обнаружили, что у них, оказывается, есть ракеты ATACMS в большем количестве, чем они думали. Несколько ранее они обнаружили, что вследствие бухгалтерской ошибки недодали Украине помощи на более 6 млрд долларов (считали по восстановительной стоимости, а надо было, как выяснилось, по фактической).

Но если в США ошибки и обнаружения — в нашу пользу: то нашлись деньги, то нашлись ракеты, то в европейской части НАТО — наоборот: думали, например, что танки есть, а их или нет, или они негодные, или и негодные, и нет всё равно.

Имею мысль. Вот, например, Украина с некоторыми настойчивыми пожеланиями партнёров согласилась, перестав спорить, — и опа: нашлось! Где-то (противоположный случай) недоспасибили — и увы: наши союзники хотели, искали, но не нашли, потеряли.

Если нельзя, но очень хочется, говорит пословица, то можно. Американский, как я понимаю, вариант: Если нет, но надо, то есть. Европейский: Если есть, но что-то не хочется, то нет. Поимеем в виду.