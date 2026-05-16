'Демократия имеет здоровую иммунную систему': Порошенко рассказал Politico о борьбе с коррупцией в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупция ослабляет Украину, а ее разоблачение антикоррупционными органами наоборот делает государство сильнее. По его словам, недавний коррупционный скандал не повлияет на путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Порошенко подчеркнул, что каждый украинский президент обязан реализовывать стратегический курс, поддерживаемый подавляющим большинством украинцев. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Риски для евроинтеграции

Отвечая на вопрос, существует ли риск того, что коррупционный скандал подорвет заявку Зеленского на членство в ЕС, Порошенко сказал, что это не заявка Зеленского на членство, а заявка Украины.

"Путь Украины в Европейский Союз и НАТО намного больше, чем любой отдельный политик, будь то Зеленский, Порошенко или кто-то другой. Долг любого украинского лидера – реализовывать стратегический курс, поддерживаемый подавляющим большинством украинцев. Те, кто пытается заблокировать, изменить или подменить этот курс, действуют вопреки направлению, которое избрала современная Украина", – объяснил Порошенко.

Также пятый президент отметил, что у недавних коррупционных разоблачений есть как плохие, так и хорошие новости.

"Плохие новости очевидны: такие скандалы подрывают доверие и усложняют формирование поддержки среди союзников. Но хорошая новость в том, что сегодня антикоррупционные институты в Украине функционируют эффективно", – говорит Порошенко.

По его словам, фундамент для этих институций был заложен его командой вместе с европейскими и американскими партнерами, и эти институты продолжают выполнять свою работу, несмотря на препятствия, которые создает нынешняя власть.

"Главный месседж для мира состоит в том, что Украина способна очистить систему и остановить коррумпированных чиновников, независимо от того, насколько высокими могут быть их должности. Это демонстрирует не слабость государства, а то, что демократическая система Украины обладает здоровой иммунной системой, способной выявлять и уничтожать болезненные клетки", – отмечает Порошенко.

Нетерпимость к коррупции

Также Порошенко подчеркнул, что эти разоблачения показывают, что Украина становится именно такой страной, за которую продолжается борьба – страной, не терпящей коррупцию, особенно во время войны, где антикоррупционные органы могут работать независимо и эффективно.

По его мнению, в результате расследований коррупции и недавних разоблачений должна произойти полная перезагрузка власти, что означает немедленное формирование нового правительства национального единства.

"В других европейских странах выходом из такого кризиса обычно были бы досрочные выборы. Но во время войны это невозможно. Поэтому должно быть сформировано коалиционное правительство с участием оппозиции", – считает Порошенко.

