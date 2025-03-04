Дело не в Украине: эксперт объяснил, как работает индивидуализированная политика Трампа

Для американского президента Дональда Трампа политика – индивидуализированное дело, поэтому он и его администрация позволяют себе нападки на Владимира Зеленского, в частности, относительно того, что он должен уйти в отставку. То, что Трамп говорит о Зеленском – это его личные индивидуальные параметры восприятия президента Украины.

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Такое мнение высказал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", в эфире OBOZ.Talk. Это противоречит ключевым принципам демократии и является вмешательством во внутренние дела другой страны.

Но Трамп так работает: для него сотрудничество между странами – это, прежде всего, межличностные отношения лидеров.

"Для него политика это очень индивидуализированная вещь. То есть сейчас то, что он говорит о другом лидере, это его личные индивидуальные параметры восприятия Зеленского. Для него Зеленский собой отождествляет всю Украину. Это немного автократически, это немного противоречит ключевым принципам демократии и тому, как демократии должны работать, но Трамп таким образом работает", – сказал эксперт.

По его словам, это было малопрогнозируемо, но такой подход применяется в администрации Трампа не только в отношении Украины.

"Мы здесь должны констатировать, что да, мы работаем с таким подходом к демократии, с таким подходом к межгосударственным отношениям и с таким подходом к нашему президенту соответственно нашей политической системе. Хорошо или это плохо, это скорее малопрогнозируемо, потому что мы видим, что теперь и американские новости взяли себе за традицию вот таким образом относиться и к Украине. Но следует сказать, что это не проблема только наша", – сказал Краев.

Он напомнил нападки Илона Маска на немецкого канцлера Олафа Шольца во время предвыборной кампании в ФРГ.

"Вспомните, насколько сильно Маск атаковал и Олафа Шольца еще во время выборов канцлера. Настолько, что немецкая правоохранительная система просто сказала, что это прямое вмешательство в выборы. Вспомните, как Маск пытался копать под Кира Стармера и вообще всю демократически избранную власть Соединенного Королевства Великобритании. Вспомните, как они с Марин Ле Пен работали и как они эти связи налаживают. То есть, Украина в этой проблеме не одна. Это просто так работает администрация Трампа. Ей не зазорно влезать во внутреннюю политику, потому что они считают просто межличностными относительными лидеров", – отметил эксперт.

Что касается возможной встречи Трампа с российским диктатором Путиным, то, как считает Краев, эта встреча будет протокольной, ведь на высшем уровне встречи должны готовиться долго.

"Это не может быть что-то спонтанное, это не может быть просто встреча, во время которой два лидера решают все вопросы. У них нет на это времени, сил, возможности. У них даже нет просто всей полноты информации. Несмотря на то, что так они лидеры, но все равно не может ни у кого быть всей полноты информации о безопасности, политике, экономике. Так или иначе, перед встречей двух лидеров, встречи на самом высоком уровне, должны пройти сотни других встреч. На экспертных уровнях, на уровнях замминистров, на уровнях профильных министерств. Только потом, выходя на уровень политического диалога, на уровень диалога МИД, формируется определенный драфт того, что лидеры будут обсуждать, как они будут обсуждать, что они в конце концов могут подписать", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Краев считает, что Трамп собирается устроить нестандартное выступление перед сборным заседанием обеих палат Конгресса. Скорее всего, он вспомнит и Украину – но "нам не понравится" контекст этих высказываний.

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