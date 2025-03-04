Ожидается разбор полетов: эксперт рассказал, чего ждать украинцам от обращения Трампа к Конгрессу. Видео

Американский президент Дональд Трамп собирается устроить нестандартное выступление перед сборным заседанием обеих палат Конгресса. Скорее всего, он вспомнит и об Украине – но, по мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, "нам не понравится" контекст этих высказываний.

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В комментарии для OBOZ.UA Краев напомнил, что обычно ежегодные выступления президентов США перед Конгрессом – это классические State of the Union Address, то есть речи "о состоянии нашего Союза". Этой традиции уже не менее 20 лет.

Фактически формат таких выступлений не является официальным. Лидеры США просто определяли направления деятельности и озвучивали первые нарративы.

"Поэтому, так или иначе, это выступление – это как раз этакая нарративка. То есть указать парламентариям, указать своей партии и даже указать оппозиции, какие будут его приоритеты президентства.

Почему это будет "великий вечер"? Ну, потому что, во-первых, все, что делает Трамп – в его восприятии – большое, уникальное, классное, суперовое. А во-вторых, это будет большой вечер, потому что это действительно, как я уже сказал, определенная стратегия, определенная наброска приоритетов на следующий год", – отметил эксперт.

Он считает, что упоминаний об Украине не будет много. "Скажем так, я не думаю, что нам понравится то, как мы там будем присутствовать. Не зря все-таки Трамп сегодня [3 марта] встречался со своими ключевыми советниками и назначенцами в сфере внешней политики и в сфере международной безопасности. Это и Марк Рубио, это и Пит Хегсет, это и советник Уолтц. То есть он сегодня как раз прорабатывал все вопросы относительно того, как формировать помощь Украине, вообще нужна ли она, могут ли Штаты от нее отказаться, могут ли они перестать нам полноценно помогать", – указал Краев.

То есть об Украине точно будет упоминание. Потому что не может быть такого, что после всех скандалов последней недели украинскую тему Трамп проигнорирует.

"Но я не думаю, что это будет для нас упоминание положительное. Кроме того, Украина там будет упомянута еще по одной простой причине...

Обещания Трампа во внутренней политике – ну на самом деле он не смог так хорошо выполнить, как ему хотелось бы, как хотелось бы американским людям, гражданам. Но мы также должны понимать, что в таком случае внешняя политика как раз и будет прикрывать неуспеваемость или недостаточную успешность внутренней политики. То есть, мол, мы успехами и активностью внешней политики перекрываем те вопросы, которые есть в внутренней политике", – пояснил Краев.

Он согласился, что это будет отвлечением внимания от реальных проблем. "Но почти в каждой демократии в какой-то момент это так работало", – сказал эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп вечером 4 марта выступит с первым обращением к Конгрессу. Он анонсировал "великую ночь" и заявил, что является единственным американским президентом, "который не отдал земли Украины путинской России".

– Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что речь Трампа в Конгрессе должна была касаться соглашения с Украиной о полезных ископаемых, которое не было подписано. Теперь ему придется менять свой план.

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