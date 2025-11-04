'Делают важные вещи – уничтожают оккупанта': Зеленский посетил украинских воинов на Покровском направлении. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел на самом горячем направлении по состоянию на сейчас – Покровском направлении, где встречался и награждал воинов, которые уничтожают оккупантов, защищают Покровск, Мирноград, Доброполье и тому подобное. В частности, украинский лидер встретился с бойцами первого корпуса Нацгвардии "Азов" (сейчас они на Добропольском направлении), также Верховный Главнокомандующий был в 4-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж", в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде и в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра".

Видео дня

Все они вместе с другими нашими силами обеспечивают защиту в районах Покровска. Президент, поблагодарив каждого воина, что "задействованы и здесь, и на других участках фронта", отдельно отметил наградами лучших.

Что рассказали президенту

По словам Владимира Зеленского, на встрече"были все, кто вместе с другими нашими силами обеспечивают защиту в районах Покровска".

"И уже традиционно общались с комбатами относительно насущных потребностей. Больше всего – о беспилотниках. Это действительно ключевая сейчас составляющая боевой работы. Много-много деталей, но главное – дронов должно быть больше, всех типов дронов, и независимости в производстве дронов – нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины", – отметил глава государства.

Президент добавил, что уже есть предложения от подразделений и по новым контрактам, которые сейчас разрабатываются – по его определению, "это будет основа нашей профессиональной армии", – и предложения по процедурам в армии.

Что рассказал президент

"Хорошо, что сработали прямые финансы для бригад, и подразделения могут покупать необходимое, и производить необходимое. Я благодарю всех "умельцев", которые работают на нашу армию, – мы будем упрощать процедуры, о которых говорили сегодня, чтобы было значительно легче работать со сбросами, со взрывчаткой", – пообещал Верховный Главнокомандующий.

Владимир Зеленский также отметил, что уже поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, и даже "обсудил это с командованием".

"Подробно обсудили, как работает рекрутинг и как добавить больше мотивации нашим воинам. Много идей относительно новых разработок оружия, и сейчас первый и главный приоритет – это дроны. Больше всего денег идет на дроны, на компоненты, и это правильно, это и должно быть", – подчеркнул президент.

По указанному направлению, по его словам, есть "ключевая задача – увеличение экипажей, увеличение поставок".

Ситуация на направлении

"Российская армия уже не впервые была вынуждена переносить сроки захвата, которые они себе там нарисовали по нашему Покровску, по нашему Доброполью. И каждая российская потеря именно на этих направлениях в Донецкой области, на границе с нашей Днепровщиной, и также в Купянске – каждая российская потеря – это вклад в нашу способность защитить государство, защитить наш народ, нашу независимость", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, спецподразделения украинской разведки продолжают операцию в районе Покровска. В секторе ответственности ГУРпродолжаются интенсивные бои с российскими оккупантами. После успешной десантной операции украинских воинов боевые действия сосредоточены на нейтрализации попыток россиян усилить огневое давление на логистические направления в зоне ответственности ГУР.

Вступление в ЕС

Отдельно украинский лидер 4 ноября выделил "действительно лучший за три года" отчет Еврокомиссии, который Владимир Зеленский назвал "лучшим за три года результатом Украины". Речь идет об отчете ЕК о готовности нашей страны к процедуре переговоров с ЕС по поводу членства в Союзе.

"Это добавляет нам всем мотивации, всем украинцам, когда Европа признает нашу совместную работу. Украина все делает, чтобы получить членство в ЕС, и во время войны, во время сложных боев наше государство движется вперед, только вперед в переговорах о членстве", – отметил украинский лидер.

Он также добавил, что украинский путь "абсолютно беспрецедентный" в этом смысле, потому что"все другие государства ЕС шли значительно более простым путем". Так или иначе, теперь Украина ждет,"чтобы Европейский Союз выполнял свои обязательства" – наша страна готова к открытию кластеров, и сейчас только нужно европейское решение по этому поводу.

