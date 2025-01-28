'Делает все, чтобы затянуть войну': Зеленский отреагировал на заявление Путина о неготовности подписывать мирный договор

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют, что он боится переговоров и стремится во что бы то ни стало затянуть войну. Причем он стремится сделать войну бесконечной.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последние заявления главаря Кремля. Он напомнил, что именно Россия начала войну против Украины, и сделала это еще в 2014 году.

Напомним: сегодня российский диктатор назвал президента Украины "нелегитимным". Якобы именно поэтому Путин не готов подписывать мирный договор с украинским лидером.

"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – отметил по этому поводу Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в 2014 году Россия начала гибридную войну, которую в 2022-м сделала полномасштабной.

"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", – подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, Владимир Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки предыдущих лет.

"У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком маленькое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров. Именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – подытожил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент Дональд Трамп призвал Россию немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. Если этого не произойдет, он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Президент США отметил, что сейчас он готов на ужесточение санкций против РФ, но только если российский диктатор не захочет идти на переговоры по завершению войны.

Зеленский ранее говорил, что Дональд Трамп искренне хочет закончить войну в Украине и может это сделать – "благодаря силе, санкциям, крепости США, экономике". Но он сейчас не знает всех обстоятельств, и потому пока его заявления не имеют конкретики.

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