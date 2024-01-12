Премьер Британии прибыл с визитом в Киев: он объявит о новом пакете помощи Украине

В пятницу, 12 января, в Киев с официальным визитом приехал бремьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и выступит на пленарном заседании Верховной Рады.

Видео дня

Политик должен объявить новый пакет военной помощи, гарантий безопасности и гуманитарной поддержки украинского государства для борьбы с российским агрессором. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Всем украинцам: Британия с вами – столько, сколько потребуется", – написал политик в соцсетях по прибытию в Киев.

Отмечается, что Британия предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2024-2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие два года.

"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне ослабевает по мере затягивания конфликта", – говорится в сообщении.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, британский премьер в пятницу выступит в парламенте.

В ходе визита Сунак также подпишет с украинским лидером соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно нему, Лондон будет обеспечивать обмен разведывательными данными с Киевом, гарантировать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели первые в 2024 году телефонные переговоры. Они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление противовоздушной обороны и дальнобойных способностей ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!