"Даже война в Иране не исправляет ситуацию": дипломат заявил, что ситуация для России начинает ухудшаться

Россия меняет риторику относительно переговоров, поскольку ситуация для нее ухудшается. Даже несмотря на обстоятельства, которые должны были бы создавать для России благоприятные условия, например война в Иране. В частности, ухудшилось состояние российской экономики, изменились возможности для Вооруженных сил Украины, также украинские войска возвращают свои территории, тем временем в России ежедневно что-то пылает.

Об этом отметил в интервью OBOZ.UA чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов. Изменения в худшую сторону уже ощущаются рядовыми гражданами России.

Что известно

Долгов пояснил, что Россия именно сейчас меняет тональность относительно переговоров, поскольку ситуация для нее начинает ухудшаться. И хотя война в Иране должна была бы создавать для Путина благоприятные условия, однако даже это не помогает.

"Казалось бы, война в Иране создает для Путина благоприятные условия: внимание мира отвлекается от Украины, часть вооружения нужна на Ближнем Востоке, возможен дефицит ракет для Patriot, растут цены на нефть. Но даже это не исправляет ситуацию", – отметил Долгов.

Что изменилось в России

Долгов рассказал, что именно изменилось в ситуации в России. Так, ухудшилось состояние российской экономики. Также в лучшую сторону изменились возможности Вооруженных сил Украины – речь идет прежде всего о дальнобойных ударах по целям, которые уже наносят России убытки, соизмеримые с доходами от экспорта нефти.

"Удары по нефтепереработке, по портам, по логистике – все это существенно ослабляет позиции России. К этому стоит добавить и другие удары, возможно менее заметные для сторонних наблюдателей. Речь идет о так называемых middle strike – удары в ближней зоне, которые разрушают логистику и центры управления непосредственно на театре боевых действий", – сказал Долгов.

Кроме того, добавил он, украинские силы постепенно возвращают отдельные территории, в частности на Донбассе. И таким образом накапливается все больше факторов, которые ухудшают позиции России.

Украина улучшает свои позиции

На то, что украинская сторона постепенно улучшает свои позиции, а линия фронта за последние месяцы не претерпела кардинальных изменений, обращают внимание не только украинские эксперты. В частности, об этом говорил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Меня очень заинтересовало недавнее заявление бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который также отметил, что за последние месяцы линия фронта не претерпела кардинальных изменений, но украинская сторона постепенно улучшает свои позиции. И, по его мнению, динамика боевых действий в последнее время меняется именно в пользу Украины", – отметил Долгов.

Итак, совокупность этих обстоятельств заставляет Россию действовать, что-то делать, принимать определенные меры. Потому что даже в глазах рядового россиянина картина выглядит все менее празднично, считает Долгов.

Он добавил, что хотя в России широко празднуют день победы, который стал главным символом современной российской пропаганды, но при этом ежедневно в России что-то горит, в разных городах постоянно ограничивают авиасообщение, и это ощущается внутри страны.

"Каждый день губернаторы сообщают о новых антитеррористических мерах из-за украинских дронов. И это уже ощущается внутри России. Я уже не говорю о постоянных жалобах россиян на то, что им "не дают спокойно жить". Не дают и не будут давать", – сказал Долгов.

Полное интервью с Игорем Долговым о том, почему Кремль именно сейчас фактически отказывается от трехсторонних переговоров, можно почитать здесь.

