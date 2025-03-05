Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Поставить процесс на паузу он приказал министру обороны США Питу Гегсету. Это произошло как результат встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По заявлению Белого дома, Штатам необходимо, чтобы партнёры, как и глава Белого дома, были сосредоточены на мире.

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Речь о том, что всё военное оборудование США, которое пока не находится в Украине, будет приостановлено для отправки. В частности, оружие, которое находится в пути на самолетах и ​​кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше. Как сообщает Bloomberg, распоряжение Трампа касается оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов, находящихся на стадии разработки и заказа. Директива также прекращает поставки оборудования из складов Пентагона в рамках помощи через Инициативу содействия безопасности Украины, предоставляющую средства, которые Киев может использовать только для закупки новой военной техники непосредственно у оборонных компаний США. Директива будет действовать до тех пор, пока Киев не "продемонстрирует добросовестную преданность мирным переговорам с Россией", – добавили в Белом доме.

Россия положительно оценивает решение президента США Дональда Трампа о приостановлении американской военной помощи Украине. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, прекращение поставок оружия "может побуждать Киев к мирному процессу". Песков считает, что "то, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, очевидно". "Если США прекратят эти поставки, это будет наверняка лучший вклад в дело мира", – сказал он и призвал посмотреть, "как будет развиваться ситуация дальше". В то же время представитель Кремля напомнил, что для нормализации российско-американских отношений следует отменить антироссийские санкции со стороны США.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "США и американский народ "устали оплачивать счёт" за войну в Украине. По её словам, Владимир Зеленский был в шаге от подписания "экономического спасательного круга" - соглашения о полезных ископаемых. Она снова сказала о том, что президент США считает, что Зеленский должен поблагодарить США и американских налогоплательщиков за финансирование безопасности Украины. При этом Левитт добавила, что Трамп хочет заключить мирное соглашение, а президент якобы "не готов к этому". Несколько странная аргументация.

Подписывать соглашение о полезных ископаемых отказался собственно Дональд Трамп, при этом причиной он назвал вроде бы то, что его обидел В.Зеленский. Просмотр видеосъемки встречи показывает, что американского президента никто и в помине не оскорблял, а вот негативные квалификации получил Путин. Почему Трамп объективные характеристики по отношению к Путину принял вроде бы о себе, это уже другое не до конца понятное дело. Кроме того, журналисты подсчитали, что за три года войны В.Зеленский поблагодарил США 33 раза на английском языке и более сотни раз на украинском языке. Деньги, которые получила украинская сторона от США, составляют 180 миллиардов, а не 350 миллиардов долларов, о которых постоянно говорит Трамп. Эту цифру озвучил Пентагон.

При этом из них 60 миллиардов пошли на модернизацию американского оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил США. Их в Украине не получали. А из 120 миллиардов выделенной американской помощи несколько миллиардов так и не дошли. Деньги выделяла администрация Байдена, а заблокировала отправку небольшого остатка администрация Трампа. Вооруженные силы Украины за выделенные средства уничтожили почти 32 тысячи российских танков и бронетранспортеров, которые могли пойти железным валом через всю Европу. Это больше в несколько раз, чем американцы уничтожили вражескую бронетехнику за 25 лет войны во Вьетнаме, 20 лет в Афганистане, и военные кампании в Ираке вместе взятые. На эти войны американцы потратили в десятки раз больше денег, чем сейчас дали Украине.

Сенаторы-республиканцы призывают президента США Дональда Трампа продолжить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, надеясь на достижение мирного соглашения по прекращению развязанной РФ войны. Ряд сенаторов от Республиканской партии выразили надежду, что Трамп и Зеленский смогут оставить в прошлом свой пятничный спор в Овальном кабинете.

Они также признали, что постоянное поддержание Украины со стороны США имеет решающее значение для сохранения влияния Киева на потенциальные мирные переговоры с РФ. "Ухудшение ситуации на этой встрече было крайне досадным. Нет никаких сомнений, что Путин был агрессором в Украине и совершил жестокое, неспровоцированное нападение", – заявила республиканка Сьюзан Коллинз. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн надеется, что Трамп и Зеленский "смогут вернуть всё на верный путь и что все удвоят свои усилия". Сенатор Лиса Мурковски раскритиковала Трампа за пренебрежительное отношение к Зеленскому.

Премьер-министр Франции заявил, что Европа должна поблагодарить Зеленского за то, что тот не сломался в Белом доме. В правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Ведь это удалит мирное урегулирование войны в Украине. Об этом заявил министр по делам Европы Бенжамен Хаддад. Правительство Великобритании после новостей из США в очередной раз подтвердило свою поддержку Украины. "Мы в дальнейшем абсолютно привержены обеспечению устойчивого мира в Украине и взаимодействуем с главными союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно, это в наших интересах", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал Европу к "фундаментальному сдвигу" в ответ на решение Дональда Трампа. Ужесточение безопасности Европы будет означать усиление безопасности Украины. Фиала подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы агрессивная политика России, которая является угрозой для всех, претерпела успех. В МИД Польши подчеркнули, что решение США о приостановлении помощи Украине было принято без консультаций или информирования союзников. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Польша будет в большей безопасности, если Украина будет "суверенной, прозападной и способной защитить себя от российской агрессии".

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил о необходимости увеличения европейской военной помощи Украине из-за приостановки поддержки США. Эстония уже увеличила поддержку на 25% и передала 10 000 артиллерийских снарядов. Министр иностранных дел Эстонии заявляет, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европе придётся помогать Украине больше и быстрее, чтобы восполнить этот пробел. Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Это продолжение политики, которую он объявил, отметив, что существует европейский консенсус относительно того, что Россия является экзистенциальной угрозой. Еврокомиссия представила план перевооружения Европы и поддержки Украины на 800 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины. Однако он не будет извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, к чему на этот момент неоднократно призвал лагерь президента США. Президент Украины сказал журналистам, что прошёл долгий путь, чтобы попасть в Белый дом — и его визит был знаком уважения и никогда "никого не обидит", а то, что произошло в Белом доме, не пошло на пользу ни одной из сторон. Владимир Зеленский заявил, что сейчас неправильно обсуждать отказ от захваченных РФ территорий.

Он также не намерен обсуждать капитуляцию. "Наши свободы и ценности не продаются", - подчеркнул президент, признав зависимость Киева от военной поддержки США. Прекращение американской помощи приведёт к большим потерям и разрушениям. Приказ Д.Трампа об остановке поставок вооружений может привести к большему количеству Бахмутов и большему числу погибших украинцев. Одной из незаменимых номенклатур военной техники есть ракеты для ПВО. Только США способны производить ракеты Patriot, которые могут перехватывать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты, падающие на украинские города. "Между тем, мы достойны равноправного диалога", - подчеркнул В.Зеленский после участия в саммите безопасности европейских лидеров, который состоялся 2 марта в Лондоне.

Только за месяц во главе Белого дома президент Дональд Трамп перестроил американскую внешнюю политику, развернув её в сторону Москвы. Об этом пишет NBC News. Администрация Трампа отказалась от целого ряда жестких антикремлевских мер и от тесного союза с Киевом. "Этот необычный поворот перечеркнул десятилетие ястребиной внешней политики по отношению к РФ, которая обеспечивала редкий двухпартийный консенсус во все более разделенной нации", – отмечает телеканал.