'Давайте создадим условия': Бродский сказал, какое будущее может ждать Украину. Видео

В будущем после войны Украине, вероятно, придется пройти некоторые испытания, но в итоге ситуация улучшится. А для возвращения беженцев обратно в нашу страну нужны соответствующие условия – прежде всего в сфере безопасности.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил Михаил Бродский, глава редакционного совета OBOZ.UA и президент Федерации баскетбола Украины. Запись разговора была опубликована 27 мая в YouTube.

Интервьюер спросил, какое будущее после большой войны будет в Украине. Бродский сказал, что то, во что он верит, и то, что он знает, отличается.

"Я верю – поверь мне – в классную страну. Классную. Очень хотелось бы. А знаю, что будет сложное будущее, тяжелое. Будем ломаться, это как ломка у наркомана. Но! Потом будет все хорошо", – ответил он.

"Украинцы вернутся?" – задал следующий вопрос Гордон. Бродский убежден, что часть беженцев действительно вернется из-за границы обратно, но это не произойдет просто так.

"Давайте сделаем здесь условия – и за несколько лет вернется очень много людей. Очень много. Все зависит от условий, от условий жизни. То есть люди там привыкают жить в спокойствии: конечно, "Шахеды" не должны летать, баллистика не должна летать..." – объяснил он.

Однако безопасность – не единственное условие возвращения. Внутренние вопросы также требуют решения.

"Дальше – посмотри, сколько наплодили органов, они друг за другом следят. А может, надо как-то оптимизировать это все? Потому что один создали, второй забыли закрыть. Потом третий создали, забыли забрать функции, и теперь все за всеми гонятся. Все кушать хотят... Представляешь, они выходят утром на работу, у всех дети. Кто-то за границей и надо деньги отправить, кто-то здесь... Ну всем нужны деньги! Где брать?! Бюджет пустой: то, что есть, все равно "стырили", а то, чего нет – ну нет. Так где брать? И пошла история – все знают, чем дальше заканчивается. Вот это надо прекратить. Тогда люди вернутся", – убежден Бродский.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев считают, что в случае "хрупкого мира с уступками" более половины выехавших из Украины граждан будет оставаться в Европе по крайней мере до конца 2029 года. Речь идет о 2,9 млн беженцев (56% от текущего количества).

