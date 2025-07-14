Дания будет предоставлять Украине спутниковые услуги для защиты от российской агрессии: что известно

Дания впервые предоставит Силам обороны Украины спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA). Ожидается, что такая военная помощь укрепит украинскую оборону, расширив доступ к безопасной и стабильной спутниковой связи.

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Пресс-служба Министерства обороны Дании объявила об этом шаге 14 июля. На официальном сайте ведомства сообщается о "еще одном шаге в поддержке Украины".

"Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины этим пожертвованием. Космическая сфера – это сфера, которая все больше требует внимания со стороны оборонной политики. В тесном сотрудничестве с оборонным ведомством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России. Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы", – заявил глава МО Троэльс Лунд Поульсен.

Благодаря помощи от Дании, Украина получит доступ к приемным терминалам спутниковой связи.

Это "значительно укрепит способность продолжать борьбу за свободу от незаконного российского вторжения", отметили в Минобороны государства-партнера.

"Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной", – подчеркивается в сообщении.

EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру и рассмотрят возможность аналогичных пожертвований.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ заявили, что секретный российский спутник, связанный с программой создания ядерного противоспутникового оружия, мог выйти из строя. Американские аналитики указали на то, что апарат бесконтрольно вращается, что позволяет предположить, что он больше не функционирует.

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